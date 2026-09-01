La tecnología de escalado y mejora visual con uso de IA, DLSS 5 de NVIDIA, por fin debutará esta semana y hay expectativa por los resultados toda vez que tanto la presentación, como una filtración de hace unos días generaron polémicas y dudas en los fans.

Hay quien piensa que este sistema impacta de forma negativa el concepto artístico de un videojuego, y se teme el inicio de una era de fotorrealismo exagerado.

Sin embargo, parece que la compañía optó por el camino fácil, pues su tecnología debutará en uno de los títulos más exitosos del año, pero que también se presta para mostrar niveles de realismo que no generen extrañeza o críticas: hablamos de NBA 2K27.

DLSS 5 debutará en NBA 2K27. ¿NVIDIA quiere evitar el escándalo?

NVIDIA anunció que su intrigante tecnología de escalado y mejora visual, DLSS 5, debutará oficialmente el próximo 3 de septiembre y el primer juego que mostrará la herramienta en acción será NBA 2K27, entrega que también debutará esta semana.

La noticia sorprende pues la previa a la llegada de DLSS 5 lució mejoras en juegos como Resident Evil Requiem y Hogwarts Legacy para mostrar los avances en materia de escenario, detalles y el diseño de los personajes.

Sin embargo, la decisión de la compañía es estrenar su tecnología en NBA 2K27, uno de los juegos más exitosos y populares año con año. En este caso, la expectativa es que el título deportivo permitirá ver los alcances en materia de fotorrealismo que hay en DLSS 5.

Por definición, los simuladores deportivos apuntan hacia el realismo, así que, en teoría, no habría temor de lo detallados y reales que se pueden ver los jugadores al encender esta opción gráfica en las GPU de la serie 50 y en la variante premium del servicio GeForce NOW.

Hear from @NBA2K developer, Visual Concepts, on how they tuned NVIDIA DLSS 5 to help achieve a more lifelike NBA experience in 2K27 🏀



NBA 2K27 is #RTXON 9/3. Learn more: https://t.co/W2fCS4NIto pic.twitter.com/p0QgyjpgwE — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) September 1, 2026

Esta tecnología de escalado dividió opiniones entre los jugadores y más con la reciente filtración

Hace unos días, se filtraron detalles de DLSS 5 y su aplicación en algunos videojuegos como Final Fantasy VII Remake. El resultado se convirtió en meme para redes sociales, pues el rostro de Cloud Strife lucía muy refinado y se aleja de la cara que esperarías de un mercenario con una historia compleja.

Esta situación revivió las críticas previas en las que los jugadores aseguraron que DLSS 5 no representa una mejora justificada en términos del concepto de un videojuego, sino que apunta a hacer a los personajes y escenarios más vistosos y atractivos de acuerdo con los parámetros de belleza occidental.

Una de las quejas más duras fue contra la aplicación de la tecnología en Resident Evil Requiem, pues Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy se convirtieron en personajes muy guapos que no parecen estar viviendo una pesadilla zombie en una zona de desastre como Raccoon City.

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