Aunque apenas se encuentra en fase de pruebas dentro del programa Insider de XBOX, la función Disc to Digital encanta a los jugadores que prefieren el formato físico por la posibilidad de tener el goce de una licencia digital.

Esta opción de XBOX, en un momento en que se debate el futuro de los discos en el gaming, parece ideal, pero es importante poner atención en los detalles.

Ya que se trata de un programa dentro de un ecosistema que depende de Internet, hay dudas sobre lo que pasará en el futuro en cuanto a una posible validación en línea, algo que pasa con las consolas de las últimas generaciones, y Microsoft respondió al respecto.

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Disc to Digital: ¿Tengo que validad en línea la copia física para mantener la digital en el futuro?

Uno de los escenarios catastróficos que han planteado los críticos de la dependencia de las consolas a Internet es un futuro en el que los servidores cierren y una consola, o videojuego, no pueda realizar una validación en línea para mantenerse vigente.

En las últimas décadas, se hizo común que las consolas realizaran un proceso de validación en línea cada determinado tiempo para comprobar que todo está en orden. El detalle está en lo que sucederá muchos años después pues este tipo de hardware cuenta con una batería CMOS que mantiene los datos básicos de fecha y hora, pero se desgasta y puede fallar con el paso del tiempo. Bajo estas condiciones, una consola con una nueva CMOS sin acceso a Internet no funcionará plenamente.

Pues bien, ahora que Disc to Digital es una realidad, algunos jugadores tienen dudas sobre este tipo de situaciones pues cabe la posibilidad de que el disco se pierda, se dañe o sus datos sean ilegibles.

Del lado de XBOX, hay buenas noticias, pues un representante de Microsoft confirmó a Jez Corden de Windows Central, que una vez que se valide la copia física y se otorgue el goce de la licencia digital, no habrá un proceso de validación de dicha copia en línea en fecha posterior siempre y cuando se mantenga con el mismo poseedor:

“La única forma de perder acceso a la licencia digital es si otro usuario inserta el disco y reclama la licencia digital en su cuenta de Microsoft”.

Disc to Digital Licensing on XBOX (FAQ) - goes live for Xbox Insiders today https://t.co/Ba7hI5E9rH



-for eligible Xbox One/Series X game discs

-Xbox Play Anywhere is supported

-Multi-disc games only support the 1st disc

-Add-ons on disc may be included for Ultimate Editions/etc pic.twitter.com/UBc77t4tJn — Wario64 (@Wario64) August 31, 2026

¿En qué escenarios perderás tu copia digital?

Por parte de Microsoft y XBOX es una gran noticia que no haya una validación en línea posterior al otorgamiento del goce de la copia digital a partir de la copia física.

Sin embargo, la compañía reconoce que esto puede cambiar con el paso del tiempo y bajo algunas condiciones:

“No todos los discos de juegos de XBOX One o Xbox Series X son elegibles para licencia de disco a digital. La elegibilidad puede cambiar con el tiempo y varía debido a factores técnicos, licencias, publicación, fabricación y otros”.

Del lado del usuario, también hay situaciones que podrían jugar en contra. El comunicado oficial señala que el goce de la licencia digital termina en cuanto otro jugador inserta el disco en una consola XBOX y vincula el título con su cuenta.

Por otra parte, la compañía reconoce que hay condiciones que podrían afectar el proceso, como el daño de un disco y en una situación en que el juego sí forme parte de Disc to Digital, pero el sistema arroje un mensaje de error:

“Esto puede deberse a diversas razones, como un disco dañado, que ya no está disponible contenido para el disco, o a limitaciones técnicas del disco relacionadas con cuándo y dónde se fabricó”.

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