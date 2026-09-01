PlayStation pasó de ser una de las compañías más queridas por los fans a una de las más criticadas por culpa de sus polémicas decisiones. Mientras algunas personas simplemente se quejan en redes sociales u opinan con la cartera, otras van más allá y expresan su inconformidad directamente con los empleados.

El problema, claro está, es que el personal de atención al cliente no tiene algún tipo de control sobre las estrategias de Sony. Muchos jugadores enfadados ignoran esa realidad, y dirigen su descontento a las personas equivocadas. Y sí, parece que los trabajadores también reciben mensajes ofensivos e incluso amenazas.

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PlayStation implementa política para proteger a sus empleados de los fans molestos

En un intento de proteger a sus empleados, Sony implementó una nueva política. En caso de que la compañía lo considere pertinente, podría restringir el acceso a los servicios de soporte e incluso tomar medidas legales y emprender acciones penales contra los jugadores que acosen al equipo.

Fue Sony Japón la que publicó esta nueva política en su sitio web el 1 de septiembre de 2026. Estas medidas sólo están presentes en la página de Internet del país del Sol Naciente, pero no es descabellado pensar en que la compañía empezará a implementar reglas similares en otras regiones.

PlayStation señala que la empresa “se esfuerza por brindar un servicio honesto para que los clientes puedan usar los productos y servicios con total tranquilidad”, pero destaca que la “dignidad y seguridad de los empleados no deben verse amenazadas por el acoso de los clientes con palabras o solicitudes que excedan lo que se considera razonable”.

La compañía mostró su postura de tolerancia 0, y afirmó que se opone firmemente a ese tipo de acciones. Algunos ejemplos que cita como comportamientos inapropiados o acoso incluyen demandas persistentes o prolongadas, peticiones no relacionadas con productos o servicios, actitud intimidante y exigencias irrazonables.

Sony también condena los ataques contra los empleados, las calumnias, el lenguaje ofensivo, las amenazas, los mensajes de discriminación y otras actitudes irrespetuosas. Además, señala que está totalmente prohibido visitar las oficinas o instalaciones de la compañía sin autorización o sin pedir una cita previa.

En su sitio oficial, PlayStation Japón afirma que, si se detecta algún caso de acoso por parte de un cliente, restringirá o suspenderá su derecho a contactar con el servicio de atención al cliente para proteger la seguridad de los empleados. Además, señala que contactarán con la policía y los abogados “en caso de ser necesario”.

Si eso último ocurre, la compañía nipona no mostrará piedad. Sony advierte que, si lo considera pertinente, estudiará “la posibilidad de emprender acciones legales, lo que incluye iniciar procesos judiciales y penales”.

Japón es uno de los países donde más se cuida la integridad del personal que tiene un trato directo con los consumidores. En octubre de 2025, se promulgó una nueva ley que obliga a los empleadores de todo la nación a tomar medidas para prevenir el acoso laboral por parte de los clientes.

Sony no tolerará las amenazas y el acoso en contra de los empleados de PlayStation

La polémica por el fin de los juegos físico se intensifica

En la parte final de la descripción, Sony destacó que cumplir con esta “política básica” de comportamiento permitirá garantizar que todos los clientes puedan utilizar los servicios con tranquilidad al mismo tiempo que se crea un entorno laboral saludable y seguro para los empleados.

PlayStation jamás entra en detalles sobre por qué anunció e implementó esta nueva política; no obstante, es fácil asumir que todo esto está relacionado con la creciente polémica que gira alrededor del fin del formato físico.

A principios de julio, Sony informó que dejará de producir videojuegos en disco a partir de 2028. La noticia causó una reacción muy negativa en la comunidad, con miles de jugadores que expresaron su rechazo en redes sociales y en otros canales de comunicación. Y sí, algunos desarrolladores están desconcertados por esta decisión.

La comunidad organizó un boicot masivo en un intento de obligar a la compañía a dar marcha atrás con sus planes, e iniciativas como Stop Killing Games también ya alzaron la voz; sin embargo, y a pesar de la resistencia de la comunidad, PlayStation ya dejó claro que no darán marcha atrás.

Sony y PlayStation están en el ojo del huracán por la polémica relacionada con los juegos físicos

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