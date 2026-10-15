Ya estamos casi en la recta final de 2026, y aún quedan algunos lanzamientos muy importantes que acapararán la conversación en las próximas semanas. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Call of Duty: Modern Warfare 4 y Grand Theft Auto VI serán los protagonistas del último trimestre.

Pero, ¿cuáles serán los grandes ganadores y perdedores? Es fácil asumir que GTA VI opacará a cualquier lanzamiento que llegue a XBOX y PlayStation, mientras que el remake del clásico de Nintendo tendría vía libre debido a su exclusividad con Switch 2. Así pues, el FPS de Activision es el que enfrentará más dificultades para destacar.

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CoD: MW4 y Grand Theft Auto VI serán los juegos más exitosos de 2026, según Activision

Se espera que lo nuevo de Rockstar Games tenga un impacto enorme en la industria de los videojuegos, motivos por los que decenas de estudios y desarrolladores intentaron mantenerse lo más alejados de él. En consecuencia, septiembre y octubre estuvieron particularmente retacados de nuevos lanzamientos.

En este contexto, Call of Duty: Modern Warfare 4 debutará el 23 de octubre de 2026 para PlayStation 5, XBOX Series X|S, PC y, para sorpresa de muchos, Nintendo Switch 2. El FPS se estrenará 27 días antes que GTA VI, y su lanzamiento también será muy cercano al del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que llegará a tiendas el 5 de noviembre.

El tema salió a colación durante una entrevista entre Tyle Bahl, jefe de marketing de Activision, y el medio The Game Business. Durante la conversación, se le preguntó al directivo si la compañía teme que los lanzamientos de Zelda y Grand Theft Auto VI hagan un fenómeno tipo Barbenheimer que opaque al nuevo videojuego de Infinity Ward.

Tyle Bahl rechaza esa idea, e incluso señala que el título de mundo abierto le dará un impulso al FPS de acción. Quizás lo más sorprendente es que también menospreció al remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, pues cree que GTA VI y Grand Theft Auto VI serán los grandes protagonistas del año.

“Bueno, sin ánimos de ofender a Zelda, pero [GTA y CoD] son ​​los 2 juegos más importantes del año. Y que más gente acceda a las consolas, que más gente desempolve su XBOX o PlayStation y vuelva a jugar, significará más audiencia para nosotros en general”, comentó Tyle Bahl.

Activision cree que Call of Duty: Modern Warfare 4 y Grand Theft Auto VI son los juegos más importantes de 2026, por encima de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Tyle Bahl cree que GTA VI ayudará a Call of Duty: Modern Warfare 4

Se espera que Grand Theft Auto VI venda millones de copias en sus primeras 24 horas y tenga uno de los lanzamientos más exitosos en la historia reciente de la industria, así que es lógico pensar en que toda la conversación se enfocará en él. Aun así, el director de marketing de Activision confía en que no impactará negativamente al FPS de Infinity Ward.

De hecho, Tyle Bahl considera que sucederá todo lo contrario. En la entrevista, el directivo puntualizó que GTA VI provocará que más personas se interesen por los videojuegos, y que aquellas que dejaron de jugar regresen. En última instancia, espera que eso sea positivo para Call of Duty: Modern Warfare 4 y otros estrenos.

“Si más gente habla de los juegos y si hay más cobertura mediática, eso será bueno para todos. No solo para nosotros”, comentó el miembro de Activision.

En una línea similar, Tyle Bahl señala que la saga militar se caracteriza por ser un espacio en la que los jugadores se reúnen para pasar un rato divertido con sus amigos. Esa es una ventaja, sobre todo al considerar que Grand Theft Auto VI debutará sin un modo multijugador.

“Lo que hace que Call of Duty perdure en el tiempo es la comunidad y la experiencia social. Cuando analizamos nuestros estudios y nos preguntamos: ‘¿Qué es lo más emocionante de nuestros juegos? ¿Es la jugabilidad con armas?’, la respuesta es que se trata de pasar tiempo con amigos. Y en ese sentido, somos únicos”, comentó.

Activision no es la única compañía que confía en que GTA VI será beneficioso para el mercado. Hace algunos años, el jefe de Ubisoft aseguró que lanzamientos tan importantes como el título de Rockstar Games terminan por beneficiar a toda la industria, y recordó que GTA V no tuvo un impacto negativo en el debut de Assassin’s Creed IV en 2013.

El lanzamiento de GTA VI será beneficioso para Call of Duty: Modern Warfare 4 y otros juegos, afirma Activision

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con las declaraciones de Tyle Bahl? Déjanos leerte en los comentarios.

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