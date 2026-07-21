Call of Duty: Black Ops 1 y 2 ocupan un lugar destacado en los corazones de miles de fanáticos de la franquicia. Es por eso que muchos se emocionaron cuando Activision confirmó los rumores y reveló que ambos títulos tendrían un relanzamiento en PlayStation. Sorpresivamente, las nuevas versiones fueron un gran éxito comercial.

Lo anterior es digno de mencionar al tener en cuenta que los ports para PS4 y PS5 recibieron numerosas críticas por parte de los fanáticos debido a la falta de novedades, el precio elevado y otros problemas. Además, es imposible ignorar el hecho de que los juegos clásicos regresaron en medio del boicot en contra de Sony.

A pesar de las polémicas, los clásicos modernos de Activision y Treyarch lograron contentar a miles de jugadores y rápidamente se posicionaron en la lista de los lanzamientos más vendidos en Estados Unidos.

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Call of Duty: Black Ops y CoD: Black Ops 2 son un éxito de ventas

Hace un par de meses surgieron pistas que apuntaban a que los videojuegos de 2010 y 2012 regresarían para las plataformas modernas de Sony. Los reportes resultaron ser precisos y, de forma sorpresiva, los antiguos FPS de la franquicia se lanzaron el pasado 9 de julio de 2026.

En aquel momento se sabía que Call of Duty: Black Ops 1 y 2 tuvieron una buena recepción, pues la PS Store sufrió problemas técnicos temporalmente debido al gran número de jugadores que intentaron entrar en la tienda para comprar los ports. Además, ambos juegos recibieron miles de reseñas en cuestión de horas.

Estos acontecimientos dejaron claro que los ports desarrollados por Iron Galaxy Studios fueron un éxito comercial. Ahora, y gracias al analista Mat Piscatella de Circana, tenemos una imagen más amplia que nos permite dimensionar el alcance de estos relanzamientos.

La entrega original de CoD: Black Ops se colocó en el puesto número 9 de los videojuegos de PlayStation más vendidos en Estados Unidos durante la semana pasada. Los ports para PS4 y PS5 del clásico de hace más de una década superó a Madden NFL 26, la más reciente entrega de la franquicia de Electronic Arts.

El caso más sorprendente es el de Call of Duty: Black Ops 2, que escaló hasta el puesto número 6 de la lista, por debajo de GTA V. De esta manera superó en ingresos al free-to-play Marvel Rivals y a Minecraft. De nueva cuenta, lo que hace que esta hazaña sea tan sorprendente es que es un juego que vio la luz originalmente hace más de 10 años.

Por último, Call of Duty, la aplicación que engloba el reciente Black Ops 7 y Warzone, se posicionó en el lugar número 4. Así pues, la franquicia de Activision conquistó 3 puestos destacados en el top 10 semanal. Si bien es posible que la popularidad de estos ports disminuya con el paso de los días, es fácil creer que la compañía está satisfecha con el recibimiento.

Los datos de Circana revelan que los ports de CoD: Black Ops 1 y 2 fueron un éxito comercial en PlayStation en Estados Unidos

Call of Duty: Black Ops 1 y 2 desataron la controversia

El informe de Circana no incluye datos de ventas, así que resulta imposible saber cuántas unidades despacharon los ports de PlayStation en suelo estadounidense; sin embargo, reportes adicionales nos permiten darnos una idea aproximada del rendimiento comercial de ambos juegos.

De acuerdo con los datos, Call of Duty: Black Ops 1 registró 1.96 millones de jugadores durante la semana pasada, mientras que CoD: Black Ops 2 estuvo por encima y tuvo 5.25 millones de usuarios en el mismo periodo. Estas cifras sólo contemplan a Estados Unidos, así que es probable que una situación similar se observe en otros países.

Aunque las versiones para XBOX no recibieron mejora alguna, también vieron un repunte de popularidad en los últimos días. Es probable que muchos usuarios decidieron regresar a los videojuegos retro de la franquicia de Activision para canjear los DLC gratuitos.

Lo interesante es que Call of Duty: Black Ops 1 y 2 desataron la controversia con su relanzamiento. Muchos usuarios criticaron el precio elevado, pues cada juego se vende por $40 USD y ni siquiera incluyen los paquetes DLC. Eso sí, los jugadores pudieron comprar las nuevas versiones con un descuento especial cortesía de PS plus.

La comunidad también arremetió contra la falta de mejoras gráficas y la ausencia de novedades, como una función de FOV. Por si fuera poco, los juegos sufrieron problemas con tramposos poco después del estreno en PS4 y PS5.

A pesar de estas controversias, los títulos de Treyarch lograron que los jugadores se olvidaran del boicot en contra de PlayStation. Efectivamente, la lucha para salvar el formato físico vio un revés por culpa de un par de ports de juegos que debutaron originalmente a principios de la década pasada.

Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops 2 no se vieron afectados por el boicot en contra de PlayStation

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