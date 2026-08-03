El lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 2 en PS5 y PS4 fue un rotundo éxito, pero pronto quedó opacado por un problema que ha afectado a miles de jugadores: los tramposos y hackers que arruinan las partidas. La situación ha escalado rápidamente, al grado de que los jugadores están en riesgo de perder el progreso de sus cuentas.

Por fortuna, Activision ya está al tanto de todo y puso manos a la obra para frenar a quienes están haciendo de las suyas en Call of Duty: Black Ops 2. La compañía reconoció que el problema con los hackers y tramposos es tan grande como parece, así que lanzaron una importante actualización para detenerlos de una vez por todas.

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Call of Duty: Black Ops 2 para PS5 y PS4 recibe actualización para frenar a los tramposos y hackers

Poco después del lanzamiento, la comunidad de Call of Duty: Black Ops 2 se dio cuenta de algo decepcionante: el título estaba plagado de tramposos que arruinaban las partidas de varias formas. Los hackers pueden resetear las cuentas de los jugadores, impedirles cambiar de clase, ganar ventaja con aimbots y hacer otras locuras que le quitan lo atractivo al aclamado shooter.

Activision intentó frenarlos con ajustes que fueron insuficientes para mejorar la situación, así que el estudio decidió trabajar en una actualización para verdaderamente enfrentar a los hackers y tramposos en PS5 y PS4.

Este fin de semana, la compañía lanzó una nueva actualización interna para Call of Duty: Black Ops 2, con el objetivo de “mejorar la seguridad de las partidas mientras revisamos las cuentas con niveles de Prestigio incorrectos”. Advirtió que este proceso puede generar problemas inesperados, como avisos sobre bloqueos de cuenta.

Lo importante es que los jugadores no deben asustarse, pues dichas advertencias son únicamente “un efecto secundario de los sistemas heredados” de la franquicia, que se utilizan en títulos más antiguos, por lo que no representan un baneo real.

Ahora bien, lo anterior no implica que toda la comunidad se salvará de un castigo. La actualización servirá para identificar a las usuarios que hicieron trampas y usaron herramientas no permitidas para ganar ventaja, así que habrá baneos.

Activision actuó para frenar a los tramposos en Call of Duty: Black Ops 2 y habrá sanciones para los hackers

¿Cómo funcionarán los baneos de la más reciente actualización de Black Ops 2?

Como lo mencionamos, la actualización provocará que algunos jugadores vean una alerta sobre un posible bloqueo a sus cuentas. Si son inocentes y no hicieron algo para merecer un castigo, entonces el mensaje desaparecerá de forma automática y podrán jugar de nuevo sin problemas.

En cambio, los hackers y tramposos verán el aviso sobre sus cuenta y no podrán volver a conectarse. Cualquier intento de manipular las cuentas propias o de otros será sancionada con un baneo. El proceso será paulatino, así que la comunidad de Call of Duty: Black Ops 2 seguirá topandose con tramposos por unos días más.

“Si no logras volver a conectarte, tu cuenta ha sido señalada para la aplicación de medidas disciplinarias debido a pruebas de obtención intencionada de niveles de Prestigio no autorizados u otras infracciones de nuestras Condiciones del servicio, incluida la manipulación de la cuenta”, explicó Activision.

Las partidas de Black Ops 2 mejorarán en los próximos días con el baneo de tramposos.

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