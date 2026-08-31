La mejor forma de iniciar una nueva semana es, sin duda, con un juego gratuito. Steam nos ofrece una oportunidad más para añadir un atractivo título a nuestra colección de juegos para PC, todo sin la necesidad de que gastemos un solo peso.

En esta ocasión, la tienda de Valve ofrece gratis un genial plataformero que debutó hace poco, pero que ya tiene reseñas positivas. A continuación, te decimos cómo conseguirlo para que lo consigas sin costo y tengas un excelente inicio de semana.

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Steam ofrece gratis un divertido plataformero inspirado en clásicos del género

Los plataformeros son uno de los géneros más populares entre los desarrolladores independientes, pues Super Mario Bros., Crash Bandicoot, Banjo-Kazooie, Donkey Kong y demás franquicias fueron un parteaguas para la industria. Con esto en mente, Woofle Studios decidió crear un título que rinde homenaje a los grandes clásicos del género.

El resultado fue Lost Light, un título de aventuras y plataformas en 3D que promete una historia emocional y las mecánicas usuales de un collectathon, así que prepárate para encontrar objetos coleccionables a lo largo y ancho de sus niveles.

El título debutó en Steam el pasado 29 de agosto, así que sólo lleva unos días disponible en la tienda de Valve. A pesar de esto, ya acumula varias reseñas positivas, y los jugadores aseguran que Lost Light es un plataformero hecho y derecho que apela a la nostalgia de los fanáticos veteranos del género.

La comunidad de Steam también coincide en que Lost Light también brilla en su apartado artístico, jugabilidad y su banda sonora, así que lo consideran una experiencia sobresaliente. La buena noticia es que el título debutó como free-to-play, así que cualquier jugador de PC puede conseguir una copia gratis.

Para obtener la tuya, basta con que visites la página de Lost Light en Steam y des clic en el botón “Jugar”. De esta forma, el título se sumará a tu librería y podrás instarlo cuando quieras. Toma en cuenta que es compatible con controles y que sólo está disponible en inglés.

Lost Light está disponible gratis en Steam

¿Qué ofrece Lost Light?

Lost Light te llevará a un mundo fantástico donde deberás ayudar a un singular héroe con una importante misión: llevar la Llama Primordial de la creación a la cima de una montaña para acabar con la oscuridad que amenaza a todo su mundo.

El título en 3D te desafía a explorar niveles ambientados en diferentes biomas, como bosques y montañas nevadas. En cada uno de ellos encontrarás rutas diferentes que deberás examinar muy bien para descubrir todos los objetos coleccionables y secretos.

El protagonista tiene habilidades especiales, como la posibilidad de usar runas antiguas para balancearse y dar grandes saltos. Lost Light se destaca de otros plataformero por ofrecer una historia intensa y emotiva, relacionada con flores que los padres del protagonista plantaron para que saber que su hijo estaba cumpliendo con su destino.

El plataformero fue bien recibido por los jugadores de PC

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