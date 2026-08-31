PlayStation Studios pasa por uno de sus momentos más complicados, pues varios de sus equipos atraviesan una severa crisis. Esto luego de la apuesta fallida de Sony por los juegos como servicio y decisiones que han perjudicado de forma negativa la reputación de toda su marca de videojuegos.

A esto hay que sumarle una importante crisis creativa, que ha provocado que PlayStation Studios pierda a destacados talentos de entre sus filas. Esta mañana, uno de sus equipos más talentosos perdió a su director, quien decidió renunciar luego de una carrera de más de 30 años en la industria de los videojuegos.

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PlayStation Studios sufre baja y Housemarque cambia de director

A mediados de 2021, Sony y PlayStation anunciaron con bombo y platillo la compra de Housemarque, estudio finlandés conocido en ese entonces por juegos como Resogun, Nex Machina y Matterfall. Cuando la compañía se unió a PlayStation Studios, demostró su talento con Returnal, considerado por muchos uno de los mejores exclusivos de PS5.

En abril de este año, Housemarque también sorprendió con Saros, título que fue aclamado por la crítica, pero que tuvo dificultades para cumplir las expectativas financieras de Sony. El éxito inicial del estudio se debe, en gran medida, a Ilari Kuittinen, su confundador y director general por 31 años.

De manera sorpresiva, el creativo reveló que hoy fue su último día frente a Housemarque, estudio que creó en 1995 junto con Harri Tikkanen. Kuittinen fue testigo de todas las épocas del estudio, incluyendo su llegada a PlayStation y el éxito de Returnal.

Por medio de un extenso comunicado, el ahora exdirector de Housemarque recordó su enorme pasión por los videojuegos, que lo llevó a fundar el estudio. Celebró el espíritu independiente de la compañía y su posterior alianza con PlayStation.

Tikkanen considera que su principal contribución a la industria fue siempre ayudar a los desarrolladores a crear grandes juegos con libertad y evolucionar de ser un pequeño estudio hasta convertirse en un equipo AAA de primer nivel.

“Más allá de Housemarque y PlayStation, este camino habría sido imposible sin la gran comunidad de videojuegos. A todos los amigos, cofundadores, mentores y colegas de la industria de todo el mundo que me han brindado valiosos consejos, apoyo incondicional y una escucha atenta durante las últimas tres décadas: gracias”, escribió el creativo.

Ilari Kuittinen, confundador y director general de Housemarque, tomará distancia de la industria

A final message from our co-founder, Ilari Kuittinen pic.twitter.com/ubf0yZJBWq — Housemarque (@Housemarque) August 31, 2026

¿Qué pasará con Housemarque tras la salida de Ilari Kuittinen?

El creativo dejará de colaborar en los proyectos de Housemarque y se alejará del desarrollo de videojuegos. Kuittinen confirmó que quiere tomarse un descanso de la industria, aunque seguirá presente en eventos y activo como consultor.

“A partir de septiembre, planeo adoptar lo que el escritor David Deida llama el concepto del “Hombre Cero”: aprender a simplemente ser sin esforzarme siempre por alcanzar el siguiente objetivo", explicó el creativo. “¡A ver qué tal se me da no hacer nada! Sin embargo, sin duda no me han visto por última vez. Espero seguir conectado con el sector”.

Desde el pasado 1.° de julio, Sami “Haxu” Hakala, subdirector general de Housemarque, asumió la dirección de la compañía con el respaldo y apoyo de Kuittinen. El exdirector del estudio confía en su liderazgo y está covencido de que el futuro de Housemarque está garantizado gracias al desarrollo de nuevos proyectos que aún no han sido revelados.

El estudio de Returnal y Saros renovó su liderazgo con un cambio inesperado

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