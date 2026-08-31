A estas alturas, es fácil asumir que Grand Theft Auto VI será un éxito rotundo en todos los frentes. Aunque aún faltan un par de meses para el lanzamiento oficial, ya recibió sus primeras reseñas. Así pues, y de forma instantánea, se convirtió en uno de los estrenos mejor calificados de 2026 hasta la fecha.

Pero, ¿cómo es posible que el juego de Rockstar Games ya tenga calificaciones si aún no llega a las tiendas y todavía falta bastante tiempo para el debut? Lo que pasa es que los fanáticos aprovecharon un pequeño tecnicismo para compartir su opinión y puntuar el título de mundo abierto.

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Miles de personas califican Grand Theft Auto VI… más o menos

El pasado 27 de agosto, Take-Two Interactive y Rockstar Games cumplieron su palabra y publicaron el avance extendido de GTA VI. Aunque el adelanto ya está disponible en YouTube y redes sociales, inicialmente se estrenó en exclusiva a través de Netflix. Esa estrategia dio mucho de qué hablar, pero al final los datos demuestran que fue un éxito rotundo.

Sea como sea, el lanzamiento del adelanto de casi 30 minutos en el servicio de streaming permitió que, técnicamente, el trailer sea considerado un contenido dentro de la plataforma. Así pues, los usuarios pueden calificarlo en sitios web cinéfilos, como Letterboxd.

Para aquellos que lo desconozcan, permítanos decirles que Letterboxd es una red social dedicada a la industria del cine y el entretenimiento que funciona como un diario personal. Las personas pueden enlistar las películas, los documentales, las series de TV y los animes que ven. Y sí, también existe una función para publicar reseñas.

Por increíble que parezca, Grand Theft Auto VI ya se convirtió en un éxito en dicha plataforma. El avance extendido de Netflix tiene actualmente más de 32,000 calificaciones, de las cuales casi 24,000 corresponden a la puntuación máxima de 5 estrellas. Así pues, en este momento tiene un puntaje promedio de 4.2 estrellas.

Quizás lo más curioso es que el avance de GTA VI ya se convirtió en uno de los estrenos mejor calificados de 2026 hasta el momento de la publicación de este artículo. Con su puntaje de 4.2 estrellas, se pone por encima de Spider-Man: Brand New Day, una de las películas más taquilleras de la historia; y The Invite de Seth Rogen y Olivia Wilde.

GTA VI ya recibió miles de reseñas positivas en Letterboxd

Esto opinan los fanáticos sobre el trailer de GTA VI

El hecho de que sea pueda calificar el avance extendido generó mucha curiosidad en la comunidad, y una gran cantidad de usuarios aprovecharon la oportunidad para bromear al respecto. “Hubo GTA en Letterboxd antes que GTA VI”, dijo un usuario. “10/10. No hay nada más que decir”, comentó otro.

En la misma línea, otros fanáticos calificaron el trailer del sandbox de Rockstar Games como si fuera una producción cinematográfica de verdad. “La estructura era un desastre, la narrativa era vaga y confusa (parecía un tráiler en lugar de una película). La animación parecía un videojuego. Me daría vergüenza estrenar esta película”.

Otros, sin embargo, sí utilizaron Letterboxd para compartir su opinión honesta sobre el adelanto y la estrategia detrás de su estreno. “¿Así que ahora calificamos anuncios?”, comentó un fan decepcionado.

“Vergonzoso. Rockstar solía hacer estos fascinantes tráileres que te explicaban la tecnología y las mecánicas para mostrar realmente por qué sus juegos son interesantes. Esto es solo un montón de imágenes de Grand Theft Auto editadas de forma chapucera”, dijo otro jugador.

A pesar de la reacción negativa de un sector de la comunidad, el adelanto de GTA VI generó mucho entusiasmo. De hecho, reportes revelan que las consolas PlayStation 5 Pro empezaron a agotarse en algunas tiendas de Estados Unidos y otras regiones tras la presentación.

GTA VI recibió una calificación de casi 5 estrellas en Letterboxd

Pero cuéntanos, ¿ya calificaste el avance en Letterboxd? Déjanos leerte en los comentarios.

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