Grand Theft Auto es una de las franquicias más importantes de la industria del entretenimiento, así que muchos actores, músicos y artistas sueñan con el día en que puedan colaborar con Rockstar Games y formar parte de uno de sus proyectos. Como era de esperarse, la llegada de GTA VI generó un enorme interés y una oleada de audiciones en la escena artística.

Gracias a una entrevista reciente, sabemos que un actor que formó parte del reparto de GTA V intentó conseguir un papel en la nueva entrega. Según sus declaraciones, audicionó para más de 60 papeles, con la esperanza de conseguir al menos un personaje menor en GTA VI. Sin embargo, la respuesta de Rockstar Games lo dejó decepcionado.

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Actor de GTA V intentó estar en GTA VI, pero quedó fuera por una razón

Es lógico pensar que formar parte de GTA V podría abrirte las puertas para estar en GTA VI de forma automática. Al menos, eso es lo que creía Robert Bogue, actor que trabajó con Rockstar Games en la 5.ª entrega de su aclamada franquicia sandbox. Con esto en mente, el actor intentó por todos los medios obtener un papel en el nuevo título para PS5 y XBOX Series X|S.

Si el nombre de Bogue no te resulta familiar, debes saber que interpretó a Steve Haines, un agente corrupto de GTA V. Debido al rol que tuvo su personaje, el actor se animó a audicionar para formar parte del reparto de GTA VI.

En declaraciones para el creador de contenido Anderson Burak (vía Dexerto), Bogue explicó que aplicó para más de 60 papeles de GTA VI, tanto de personajes principales como secundarios. Sin embargo, la respuesta de Rockstar fue decepcionante, pues no obtuvo ninguno. De hecho, la compañía nunca respondió a sus propuestas.

“Debo haber audicionado para más de 60 papeles, algunos importantes, otros menores. El tamaño del papel no me importaba; solo quería participar. No conseguí ninguno, ni siquiera recibí respuesta. Francamente, fue bastante desalentador”, afirmó el actor.

Bogue intentó encontrar una explicación a lo ocurrido e, incluso, pensó que Rockstar tenía algún tipo de política oficial “en contra de trabajar con los mismos actores”. Añadió que ser rechazado tantas veces simplemente fue difícil y que, para él, aún no tiene sentido.

Robert Bogue quería un papel en GTA VI luego de su trabajo en la franquicia, pero no recibió respuesta de Rockstar Games

El actor conoce detalles sobre GTA VI luego de audicionar para tantos personajes

Robert Bogue confesó que está emocionado por GTA VI, a pesar de quedarse fuera del proyecto. Esto debido a que conoce “pequeños detalles” sobre la nueva entrega luego de audicionar para tantos papeles. Confirmó que no los revelará, pese al rechazo de Rockstar Games.

El actor reafirmó que aún está desconcertado con la falta de respuesta. Sin embargo, el estudio tiene una forma muy definida de trabajar y rara vez vuelve a contratar actores para personajes nuevos o diferentes. Dicho esto, es poco probable que Bogue vuelva a tener una oportunidad en la saga, sobre todo por el destino de su personaje en GTA V.

Rockstar Games ha sido muy hermético con el reparto de actores de GTA VI. Gracias a filtraciones, sabemos que personalidades como Brett Gipson, Katie Burke, Ignacio Navarro, Massi Furlan y Jim Santangeli podrían estar entre el reparto del juego, pero aún no hay una lista oficial de actores.

El reparto oficial de GTA VI aún es un misterio

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