Electronic Arts dejó de ser empresa pública ayer, 5 de agosto, tras el cierre de su adquisición por parte de un consorcio formado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), Silver Lake y Affinity Partners.

La operación se realizó por $55 mil millones de dólares y es una de las más grandes en la historia de los videojuegos.

Ahora que la compra es oficial, hay temor por los efectos secundarios que, generalmente, nunca son benéficos para los trabajadores.

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Especialistas esperan despidos masivos en EA tras su venta

De acuerdo con información de Jason Schreier, periodista de Bloomberg, el panorama laboral para los empleados de EA es desalentador tras la venta de la compañía, movimiento que la convirtió en una empresa privada.

Según datos de la compraventa, el indicador Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de la compañía es de $1500 millones de dólares.

Esta cifra sería suficiente para cubrir el pago de intereses por la operación. Sin embargo, fuentes internas revelaron que EA expresó a sus inversionistas de deuda que aplicará un recorte de $700 millones de dólares y en él se incluyen “mejoras organizativas”. El periodista considera que este es el aviso de que vendrán despidos masivos en un lapso de 6 a 12 meses.

Los recortes de EA podrían llevar a la venta de estudios como BioWare

Además de los despidos, la expectativa está puesta en lo que sucederá con aquellos estudios y franquicias de EA que no gozan de buena salud financiera.

Al respecto, es inevitable pensar en BioWare, otrora gigante de los RPG occidentales, y que hoy vive su peor momento.

Al respecto, el periodista Mike Straw de Insider-Gaming, quien alguna vez escribió sobre la posible venta de BioWare, reafirmó el tema y considera que es seguro que EA buscará vender estudios y franquicias para cuadrar sus finanzas.

Cabe recordar que además del mal momento que atraviesa BioWare, quienes tienen en desarrollo un nuevo Mass Effect, también hay desinterés por franquicias que alguna vez fueron un hit como Need for Speed y Dead Space.

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