El debut de Grand Theft Auto VI promete ser un evento que sacudirá la industria del entretenimiento, lo que nos habla de la inmensa expectativa que existe alrededor de la nueva entrega de la franquicia. Aunque cueste de creer, el estreno está más cerca que nunca; sin embargo, aún hay quienes temen que haya un retraso de último minuto.

¿Acaso el título de Rockstar Games podría cambiar de planes y debutar hasta 2027? Siempre existe esa posibilidad, dado el historial del estudio. Incluso un exanimador de la compañía afirmó que los desarrolladores podrían cambiar la fecha de lanzamiento si lo consideran pertinente.

Los fanáticos están al borde del asiento, pero parece que pueden respirar tranquilos. De acuerdo con Take-Two Interactive, todo estará listo para el lanzamiento en noviembre de este año.

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GTA VI no se volvió a retrasarse y su debut sigue previsto para 2026

Grand Theft Auto VI iba a debutar originalmente en el otoño del año pasado, pero Rockstar Games lo retrasó hasta mayo de 2026. Cuando todo parecía ir viento en popa, la compañía volvió a cambiar sus planes y movió el estreno hasta el 19 de noviembre de 2026. Ahora, la comunidad está a la expectativa ante la posibilidad de que haya más ajustes.

Como parte de la presentación trimestral de Take-Two Interactive que se llevó a cabo el 7 de agosto de 2026, Strauss Zelnick, director de la compañía, se mostró muy confiado con respecto al lanzamiento de la nueva entrega de su serie estrella. En la conferencia telefónica reiteró que esperan obtener ingresos récord en lo que resta del año fiscal.

“De cara al futuro, el año fiscal 2027 se perfila como un año clave para nuestra compañía, impulsado por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI”, comentó el directivo.

Take-Two Interactive presumió resultados “excelentes” durante el primer trimestre del año fiscal 2026, y puntualizó que la serie GTA superó “una vez más las expectativas”. También señaló que la quinta entrega ya alcanzó las 230 millones de copias vendidas en todo el mundo y confirmó que hubo un crecimiento de 3% en las ventas totales de la franquicia en términos de microtransacciones.

La compañía señaló que “el entusiasmo mundial por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI todavía crece”, y confirmó que el juego de mundo abierto “tuvo un comienzo excepcional en cuanto a reservas”. No hubo detalles con respecto a cuántas unidades ya se vendieron, pero informes previos señalaron que el título ya generó ingresos multimillonarios gracias a las preventas.

“Con estas tendencias positivas y el entusiasmo que rodea el lanzamiento de Grand Theft Auto 6 el 19 de noviembre, reiteramos nuestra previsión de ingresos netos para el año fiscal 2027, que se sitúa entre los $8000 y los $8200 millones de dólares”, comentó Strauss Zelnick en la más reciente presentación de ingresos.

Grand Theft Auto VI no se retrasó y su estreno sigue previsto para noviembre 2026

Pronto habrá mucha información sobre Grand Theft Auto VI, pero los fans están molestos

Es increíble que GTA VI se perfile para ser un éxito histórico al considerar que, a pesar de que el lanzamiento está a la vuelta de la esquina, sus novedades en términos jugables todavía son un completo misterio. Muy pronto, los fanáticos tendrán la oportunidad de conocer más información sobre lo que el juego tiene por ofrecer.

A finales de esta semana, Rockstar Games confirmó que compartirá un “vistazo extendido” de Grand Theft Auto VI el próximo 27 de agosto de 2026. Aunque es emocionante saber que a finales de este mes habrá noticias sobre el título, la comunidad está molesta porque el avance se compartirá en exclusiva por medio de Netflix, que requiere una suscripción de pago.

El trailer se compartirá después en YouTube y estará disponible para el resto del público, pero los fanáticos que no pueden o quieren contratar el servicio de streaming deben esperar horas. Esa decisión de marketing dividió las opiniones de los fanáticos, y muchos criticaron a Rockstar Games.

A pesar de la polémica, Take-Two Interactive informó en su reporte financiero que la “expectación de los consumidores” aumentará de cara al futuro y, una vez más, reafirmó la fecha de lanzamiento.

“Tras el reciente anuncio de Rockstar Games sobre el vistazo extendido de Grand Theft Auto VI, que llegará el 27 de agosto, creemos que la pasión y expectación de los consumidores por la próxima evolución de esta icónica saga crecerán aún más de cara el lanzamiento del título el 19 de noviembre”, comentó la empresa.

El tan esperado trailer 3 de GTA VI se compartirá en agosto

Pero cuéntanos, ¿crees que podría haber un cambio de planes de último minuto? Déjanos leerte en los comentarios.

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