El lanzamiento de Grand Theft Auto VI en formato digital marcará el principio del fin de los juegos físicos. La noticia de que el título de Rockstar Games se distribuirá en las tiendas como un código de descarga generó mucha polémica; sin embargo, Strauss Zelnick, jefe de Take-Two, considera que es la decisión correcta.

El directivo, quien lidera la compañía matriz de Rockstar, justificó en una entrevista el lanzamiento de GTA VI en formato digital, y argumentó que los discos no tienen sentido en la actualidad. Por otro lado, también respaldó la decisión de Sony y PlayStation de abandonar el formato físico en enero de 2028.

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Strauss Zelnick defiende el lanzamiento de GTA VI en formato digital

La desaparición del formato físico aún es el tema principal de discusión en foros y las redes sociales. Una parte de la comunidad de jugadores se opone tajantemente a este cambio radical en la industria y quiere evitar que Sony siga adelante con sus planes con un boicot a PlayStation.

La realidad es que la decisión está tomada y GTA VI encabezará esta transición definitiva a lo digital, que tanto preocupa a los fanáticos de los videojuegos. En una sesión de preguntas y respuestas con inversionistas, Strauss Zelnick declaró que los lanzamientos en disco ya no son lo ideal para grandes juegos como GTA VI.

Desde su perspectiva, los discos “no tienen mucho sentido para el consumidor”, así que lo mejor es apostar por un lanzamiento digital para el esperado juego de Rockstar Games. El directivo explicó que los videojuegos son un producto que ya se distribuye 90% en formato digital y que es una tendencia difícil de ignorar.

“Nuestro negocio se distribuye digitalmente en más de 90%”, explicó Zelnick. “Ya es un negocio digital. Así que, en ciertos casos, especialmente si se trata de un juego importante, los discos simplemente —y fíjense que dije discos— no tienen mucho sentido para el consumidor”.

Strauss Zelnick afirmó que los videojuegos ya son una industria digital y que no tiene sentido lanzar GTA VI en discos

Zelnick está convencido de que las comodidades que da el formato digital valen más que todo lo que implica distribuir, vender, comprar e instalar un título en formato físico. Por ello, cree que lo mejor es lanzar GTA VI como un juego digital y ofrecerlo en tiendas sólo como código de descarga.

“En la mayoría de los casos hay que registrarse en línea para jugar. Así que, si ya estás conectado, ¿qué importa si lo descargas digitalmente? Es lo mismo y mucho más cómodo", añadió el directivo.

El jefe de Take-Two respalda a Sony y PlayStation en la desaparición del formato físico

Sony y PlayStation siguen en boca de todos luego de que anunciaran que no darán marcha atrás a sus planes para enterrar el formato físico en sus consolas. Strauss Zelnick se negó a hablar específicamente sobre el plan de las compañías japonesas para apostarlo todo por lo digital, pero respaldó su posición ante las tendencias del mercado.

“En nuestra opinión, ese es el camino que está tomando el mundo, y creo que Sony lo entiende. Nosotros, sin duda, lo entendemos”, aseguró el directivo para insinuar que no hay forma de revertir una decisión que implica a toda la industria.

El jefe de Take-Two afirmó que ellos no abandonará por completo los juegos físicos, pero aclaró que serán artículos especiales como los vinilos, destinados a un nicho que aún disfruta la música en formato físico.

“Eso no significa que no vayamos a lanzar ediciones físicas de vez en cuando; estoy seguro de que lo haremos, del mismo modo que el vinilo sigue presente en la industria de la música grabada. Pero en otros casos, simplemente no tendría sentido”, finalizó Zelnick.

Lo mejor será que los jugadores no esperen una versión de GTA VI en disco

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