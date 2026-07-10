ELDEN RING dará el salto al cine con una adaptación muy prometedora. La cinta de A24 y Alex Garland tendrá un elenco con aclamados actores y actrices que darán vida al oscuro universo creado por FromSoftware. Entre ellos, hay un gran fanático del estudio que cumplirá uno de sus sueños al aparecer en la cinta.

A principios de año, se confirmó que Peter Serafinowicz será uno de los rostros que veremos en la adaptación live-action de ELDEN RING. Puede que su nombre resulte familiar para muchos jugadores, pues tiene una larga carrera en la industria de los videojuegos y uno de sus proyectos más importantes es Dark Souls II.

Serafinowicz ama los títulos de FromSoftware, así que recientemente compartió su emoción por formar parte del universo de ELDEN RING y explicó cómo consiguió su papel en la película.

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Peter Serafinowicz consiguió su papel en la película de ELDEN RING gracias a su pasión por los videojuegos

Peter Serafinowicz tiene una extensa y sólida carrera en el cine y la televisión, pero también ha dedicado parte de su tiempo a otra de sus pasiones: los videojuegos. Ha participado en títulos como Deus Ex: Mankind Divided, LittleBigPlanet 3, entre otros. Tiene una relación especial con FromSoftware, pues es fan de sus títulos y trabajó en Dark Souls II.

En una charla reciente con IGN, el actor confesó que quedó tan encantado con el primer Dark Souls que hizo lo posible para trabajar en la secuela y, posteriormente, en ELDEN RING. Su trabajo fue singular, pues hizo los sonidos de muerte y agonía del personaje masculino de los juegos.

“Me pidieron que pusiera los sonidos de esfuerzo al jugar con un personaje masculino, ¿sabes? Es decir, todos esos sonidos de ‘cuando mueres’, que suelen aparecer en estos juegos. Ahora juego a ELDEN RING y han mantenido mis sonidos en todos los juegos posteriores", aseguró Serafinowicz.

Luego de trabajar en varios juegos de FromSoftware, el actor aparecerá en la película de ELDEN RING como un personaje aún no confirmado. En la entrevista, Serafinowicz reveló que pudo conseguir su papel gracias a su pasión por los videojuegos y a un encuentro con Alex Garland, director de la cinta que también es un gran fan de los títulos de FromSoftware. Ambos se hicieron amigos luego de platicar sobre Dark Souls durante un rato.

La pasión por los videojuegos llevó a Peter Serafinowicz a conocer a Alex Garland y estar en la película de ELDEN RING

“Hace bastantes años, coincidimos en una recepción. Yo iba a una audición. Él tenía una reunión ahí. No lo conocía, pero se acercó, se presentó y me dijo: ‘¿Eres Peter Serafinowicz, verdad?’. Le dije: ‘Sí, eres Alex Garland’. ‘Sí, soy un gran fan’. Me preguntó: ‘Te gustan los videojuegos, ¿no?’. Y le respondí: ‘Bueno, me gusta un videojuego’. ‘Es Dark Souls, ¿cierto?’. Y le dije: ‘Sí, sí, sí’, porque habíamos hablado un poco de él. Y me dijo: ‘Soy el mayor fan de Dark Souls’“, narró el actor.

Luego de ese encuentro, permanecieron en contacto y fortalecieron su amistad por medio de los videojuegos. El resto es historia: Garland se convirtió en el director de la película de ELDEN RING e invitó a Peter Serafinowicz a estar en ella.

El reparto de la película de ELDEN RING

Además de Peter Serafinowicz, la adaptación live-action de ELDEN RING tendrá en su reparto a otros aclamados actores y actrices. Entre ellos está Kit Connor, reconocido por su trabajo en Heartstopper, popular serie de Netflix.

Ben Whishaw (007). Cailee Spaeny (Alien: Romulus) y Tom Burke (Furiosa), Sonoya Mizuno (House of the Dragon), Havana Rose Liu (Bottoms) y Jonathan Pryce (Game of Thrones) también forman parte del elenco.

El reparto se completa con Ruby Cruz (Willow), Nick Offerman (The Last of Us), Jefferson Hall (House of the Dragon), Emma Laird John Hodgkinson (28 Years Later: The Bone Temple), Peter Serafinowicz y John Hodgkinson. El estreno de la película está programado para el 3 de marzo de 2028.

El reparto de la adaptación live-action

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