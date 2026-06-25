¿ELDEN RING un fracaso? Aunque no lo creas, hay quien lo considera así y lo preocupante es que se trata de un sector que toma decisiones y que podría influir en el futuro de FromSoftware.

Un reporte reveló que algunos accionistas de Kadokawa están furiosos con el actual director general pues consideran que no aprovechó el éxito de ELDEN RING.

El detalle es que la expectativa de los socios iba más allá de los videojuegos y los números respaldan sus críticas. Es por eso que piden su dimisión.

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Socios de Kadokawa consideran que ELDEN RING fue un fracaso pues no se explotó más su potencial en el mercado

De acuerdo con un reporte de Reuters, un grupo de accionistas de Kadokawa Group advirtieron que pedirán la dimisión de Takeshi Natsuno, director general en la asamblea de socios.

¿La razón? Estos accionistas consideran que la actual administración no aprovechó el éxito de ELDEN RING en los videojuegos y esto se tradujo en la pérdida de potencial comercial más grande.

Cabe mencionar que, de acuerdo con registros oficiales, ELDEN RING ha vendido más de 30 millones de copias desde su lanzamiento en 2022.

Esto se reflejó en los números de la compañía pues, con todo y los buenos resultados del juego de FromSoftware, el Retorno sobre el Patrimonio (o sea la capacidad para generar ganancias) pasó de 9.4% en 2022 a 0.5% este año.

Aunque no lo creas, hay un grupo que considera que ELDEN RING es un fracaso comercial

Un grupo de Hong Kong lidera la revuelta y cuestiona los acuerdos con Bandai Namco

Cual drama en el mundo de los negocios, la ofensiva contra la actual administración de Kadokawa es liderada por Oasis Management, grupo de Hong Kong.

Según el reporte, no solo están molestos con el director general por desaprovechar el éxito de ELDEN RING. También cuestionan los acuerdos de la compañía con Bandai Namco, quien participa como editor de los juegos de FromSoftware en distintos mercados.

En ese sentido, consideran que la relación con Bandai Namco representa una “fuga de beneficios materiales” toda vez que Kadokawa distribuye los juegos de FromSoftware, como ELDEN RING, en Japón, mientras la otra compañía lo hace en el resto del mundo y, por ende, participa en los beneficios.

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