Sin duda, Assassin’s Creed Black Flag Resynced es la versión definitiva de uno de los mejores juegos de la franquicia de Ubisoft. Este relanzamiento recibió infinidad de elogios por parte de los jugadores y la prensa; sin embargo, no todos los fans están contentos.

A pesar de mejorar una experiencia que ya era excelente, Assassin’s Creed Black Flag Resynced recibió decenas de reseñas negativas en Steam. Esto debido a que los jugadores de PC están molestos con las microtransacciones del título y sus precios.

Video relacionado: Assassin’s Creed Black Flag está de regreso y es brutal... pero no todo salió bien

Jugadores critican microtransacciones de Assassin’s Creed Black Flag Resynced y hacen reseñas negativas en Steam

Nos guste o no, las microtransacciones llegaron para quedarse desde hace años y han estado presentes en algunas de las franquicias más importantes de la industria. Assassin’s Creed no es una excepción, pues se han convertido en una constante a lo largo de la saga y han generado polémica en cada nuevo lanzamiento.

Reviews Assassin’s Creed Black Flag Resynced Uno de las entrega más populares de la serie de Ubisoft regresa renovada y con un lavado de cara muy bienvenido VER

La aventura de Edward Kenway debutó con reseñas mayormente positivas en Steam, pero las críticas y las reseñas negativas han aumentado considerablemente durante las últimas horas. Los jugadores de PC consideran injusto tener que pagar el precio completo por un relanzamiento y, además, tener que invertir más dinero en los DLC.

Los fanáticos de la franquicia hicieron las cuentas y se percataron que desbloquear todo el contenido adicional de Assassin’s Creed Black Flag Resynced cuesta aproximadamente $85 USD, es decir, más que el juego en sí.

"Compré la Deluxe Edition, pensando ingenuamente que estaría comprando el juego completo“, afirmó un jugador. “Yo creía que Ubisoft había cambiado de rumbo, y de repente, ¡zas!, te sorprenden con más de $85 USD en contenido descargable adicional desde el primer día”.

Jugadores están molestos con las microtransacciones de Assassin’s Creed Black Flag Resynced

En Steam, la Deluxe Edition cuesta $1399 MXN, mientras que obtener todo el contenido adicional requiere una inversión de $1691 MXN. Ahora bien, la realidad es que el DLC del juego es sólo contenido cosmético y otros añadidos que no afectan la experiencia de juego. La única excepción es un paquete que resalta los objetos coleccionables en los mapas, lo que facilita encontrarlos.

Ante la reacción negativa de la comunidad, Ubisoft decidió publicar un breve comentario en Steam para defender Assassin’s Creed Black Flag Resynced y tranquilizar a los jugadores molestos con las microtransacciones.

Ubisoft respondió a los fanáticos de Assassin’s Creed que están molestos

Las polémicas asociadas a las microtransacciones siempre han perseguido a Ubisoft, pero la compañía quiere dejar claro que en todo momento escucha a sus fans y que la situación con Assassin’s Creed Black Flag Resynced es diferente.

Un portavoz de la compañía agradeció a los jugadores por su interés en Assassin’s Creed Black Flag Resynced y explicó que, efectivamente, las microtransacciones están ahí por el precio anteriormente mencionado; sin embargo, recordó que son totalmente opcionales y que no afectan la experiencia de juego, que viene incluida completa en la edición estándar del título.

“Hemos visto sus comentarios desde el lanzamiento y los estamos leyendo todos. Gracias por preocuparos tanto por Black Flag Resynced. Queremos dejar algo claro: la edición estándar es la experiencia completa. Todas las misiones, todas las islas, la historia completa y el mundo completo están ahí, sin nada que falte", explicó Ubisoft. “Los paquetes adicionales son extras totalmente opcionales para los jugadores que los deseen, nunca un requisito para disfrutar o completar el juego. ¡Seguiremos atentos a sus comentarios mientras juegan!“.

Ubisoft explicó que la experiencia completa de Black Flag Resynced está en la edición estándar

En esta enlace encontrarás todas las noticias relacionadas con Assassin’s Creed.

Video relacionado: Ranking Completo de Assassin’s Creed | Del Peor al Mejor

Fuente