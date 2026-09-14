Hay regresos que simplemente se sienten especiales. Para Naoki Hamaguchi, director de la trilogía de Final Fantasy VII, llevar esta historia a una consola de Nintendo tiene un significado mucho más profundo de lo que parece.

La relación entre Nintendo y Final Fantasy cambió para siempre en los 90. La séptima entrega principal abandonó el hardware de la compañía para aprovechar las posibilidades del CD de PlayStation, una decisión que marcó un antes y un después para la franquicia.

Ahora, más de 2 décadas después, Hamaguchi considera que el regreso de la saga a Nintendo se siente como parte del destino.

El regreso de Final Fantasy VII a Nintendo tiene un significado especial

En una reciente entrevista, el director habló sobre la llegada de la trilogía remake a Nintendo Switch 2 y reconoció que él mismo tiene una conexión emocional muy fuerte con el hardware de Nintendo:

“Primero que nada, tengo que decir que personalmente tengo una conexión emocional muy grande con el hardware de Nintendo”, explicó Hamaguchi.

El creativo recordó que Final Fantasy VII fue el primer juego numerado de la serie que dejó atrás las consolas de la compañía. Por ello, considera particularmente curioso que la misma entrega sea ahora la responsable de regresar:

“Hasta entonces, siempre había estado en Nintendo. Así que se siente un poco como el destino, como si fuera una cuestión del destino que esto esté llevando de vuelta al hardware de Nintendo”, comentó.

La situación también le genera curiosidad por otra razón. Hamaguchi quiere descubrir si jugadores que dejaron de seguir la franquicia cuando abandonó Nintendo regresarán gracias a las nuevas versiones.

¿Los fans de Nintendo volverán a la aventura de Cloud?

El director espera que aquellos jugadores que crecieron con Nintendo y no continuaron con Final Fantasy después de la séptima entrega tengan una nueva oportunidad de conocer esta historia:

“Realmente quiero ver a todas esas personas de cierta edad que quizá no continuaron su viaje con Final Fantasy porque se alejó de Nintendo, a las personas que son fans de Nintendo, regresar a la serie con las versiones de Switch 2 de Remake y Rebirth”, afirmó.

Te recordamos que Final Fantasy VII Remake Intergrade y Final Fantasy VII Rebirth ya forman parte del catálogo de Nintendo Switch 2, mientras que la tercera entrega de la trilogía también está en desarrollo para la consola.

¿Crees que el regreso de Final Fantasy a Nintendo hará que antiguos fans vuelvan a la saga? ¿Conoces a alguien que dejó de jugarla cuando abandonó las consolas de Nintendo? Cuéntanos en los comentarios.

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