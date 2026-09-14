Parece que los fanáticos de Five Nights at Freddy’s tendrán que estar muy atentos a las próximas novedades de Fortnite. Después de que la comunidad encontrara una serie de pistas que apuntaban a una posible colaboración, un nuevo rumor asegura que el crossover por fin se hará realidad y que tendría lugar durante una de las celebraciones más importantes del juego.

Como te contamos anteriormente, los jugadores encontraron en el mapa de la actual temporada un edificio en construcción que tiene varias similitudes con Freddy Fazbear’s Pizzeria, el icónico restaurante de la franquicia de terror. Además, la estructura cuenta con elementos que hicieron que la teoría cobrara todavía más fuerza.

Ahora, todo parece indicar que aquellas pistas podrían estar relacionadas con Fortnitemares, el evento anual de Halloween de Fortnite, y hasta un nombre conocido se atrevió a decir que ya es un hecho.

Un conocido filtrador asegura que FNAF llegará a Fortnite

La información procede de SamLeakss, un filtrador que cuenta con un historial de aciertos relacionados con Fortnite. De acuerdo con sus recientes declaraciones, la colaboración entre el videojuego de Epic Games y Five Nights at Freddy’s ya estaría confirmada.

Esto encajaría con las sospechas de la comunidad, ya que el edificio inspirado en Freddy Fazbear’s Pizzeria apareció en el mapa sin que Epic Games explicara públicamente su presencia, por lo que muchos jugadores comenzaron a especular con que se trataba de una preparación para contenido futuro.

Además, el supuesto lanzamiento durante Halloween tendría bastante sentido. Fortnitemares suele ser una de las temporadas más importantes del año para Fortnite, pues permite al juego adoptar una temática de terror y recibir contenido especial relacionado con estas fechas.

Por supuesto, hay que tomar esta información con cautela. Aunque SamLeakss asegura que la colaboración está confirmada, Epic Games no ha anunciado oficialmente ningún contenido de Five Nights at Freddy’s para Fortnite.

FIVE NIGHTS AT FREDDY'S x FORTNITE - THIS HALLOWEEN 😭🔥



FULLY CONFIRMED ✅ pic.twitter.com/XI3kDdTlpm — Sam (@SamLeakss) September 13, 2026

¿Qué podría incluir la colaboración?

Por ahora tampoco existen detalles confiables sobre el contenido que llegaría al juego. La comunidad ha especulado con la posibilidad de que los principales animatrónicos de la franquicia aparezcan como skins, por ejemplo.

No obstante, la posibilidad de la colaboración resulta especialmente llamativa porque durante años Five Nights at Freddy’s se mantuvo alejado de este tipo de situaciones, aunque la situación comenzó a cambiar recientemente con su llegada a Dead by Daylight.

Además, Fortnite y FNAF ya habían aparecido juntos en encuestas relacionadas con posibles colaboraciones. En ese momento no pasó nada, pero las nuevas pistas encontradas en el mapa y este rumor vuelven a poner a ambas franquicias en el centro de la conversación.

Si todo esto resulta cierto, octubre podría ser un mes muy especial para los fanáticos de los animatrónicos.

¿Te gustaría ver a Freddy, Bonnie, Chica y Foxy en el Battle Royale? ¿Qué personaje de Five Nights at Freddy’s debería recibir una skin primero? Cuéntanos en los comentarios.

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