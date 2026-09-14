Las probabilidades de crear contenido de un juego cancelado a través de un mod y salirte con la tuya son pocas. En la mayoría de los casos, los editores advierten al creador son tomar acciones legales y esto fue lo que pasó con un ambicioso proyecto que buscaba revivir el modo online de The Last of Us: Part II.

Ya que la versión original fue cancelada por Naughty Dog pese a estar casi terminada, un fan decidió crear este componente en línea inspirado en la segunda entrega de la saga.

Obviamente es un trabajo independiente y sin autorización legal. Irónicamente, este proyecto sí cumpliría con su ventana de lanzamiento, pero eso ya no sucederá pues Sony y PlayStation lo eliminaron.

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Sony y PlayStation ordenan la eliminación del mod de The Last of Us Online

Hace unos momentos, el entusiasta dr The Last of Us, Speclizer, informó en su cuenta de X que su proyecto de mod de The Last of Us Online ya no se lanzará este mes como lo anticipó.

No se trata de un retraso, tampoco de la caída del proyecto. Lo que pasa es que Sony y PlayStation tomaron nota del mismo y notificaron al creador sobre las posibles acciones legales que tomarían en caso de que lanzara el juego en PC.

Al respecto, el responsable de esta versión de Factions señaló:

“Hola a todos, como ya saben, el mod multijugador de TLOU 2 que ha estado en desarrollo desde enero estaba programado para lanzarse este mes. Desafortunadamente, apenas recibí una carta en nombre de Sony Interactive Entertainment solicitando que el mod no se lance. Estoy extremadamente triste de que esto nunca haya podido ver la luz del día, pero espero que sigan apoyándome en el próximo proyecto, esta vez algo mío. Gracias a todos por la increíble cantidad de apoyo durante el último año. ¡Espero traerles algo más grande y mejor pronto!"

Hey everyone, as you all know, the TLOU 2 Multiplayer mod that has been in development since January was supposed to release this month. Unfortunately I recently received a letter on behalf of Sony Interactive Entertainment requesting for the mod not to be released. Extremely sad… — Speclizer (@Speclizer_) September 13, 2026

¿De qué trataba este mod multijugador online para The Last of Us: Part II?

Este mod se inspiró en el modo Factions que los jugadores conocen de The Last of Us de 2013 y su posterior versión remasterizada.

En la versión original, los jugadores compiten en grupos de 4x4 y el objetivo es eliminar al rival en escenarios amplios y en condiciones de sigilo y supervivencia.

El mod de Speclizer proponía algo parecido, pero con el contenido de The Last of Us: Part II. Inició su desarrollo en enero de este año y logró crear una interfaz, una versión jugable y las condiciones necesarias para ofrecer un PvP. Sin embargo, tras la amenaza de Sony y PlayStation, jamás saldrá.

ENTÉRATE: El cancelado The Last of Us Online fue un desperdicio de recursos, pues le costó “cientos de millones” a PlayStation y usó gran parte del equipo de Naughty Dog

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