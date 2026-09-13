Overwatch es uno de los pilares de los hero shooters y permanece como una de las experiencias multijugador más populares del mercado. Blizzard Entertainment no planea quitar el pie del acelerador y este fin de semana confirmó una colaboración muy esperada por los fans.

En efecto, el FPS online cruzará camino con uno de los animes más populares de los últimos tiempos: Cyberpunk Edgerunners, ambientado en el mismo universo de los videojuegos de ciencia ficción. Al respecto, el controversial pero ahora aclamado RPG de CD Projekt RED llegará este mismo año a otra plataforma de PC.

Video relacionado: Los mejores personajes para empezar a jugar Overwatch

Overwatch y Cyberpunk Edgerunners tendrán una colaboración en 2027

Este fin de semana se llevó a cabo la BlizzCon 2026, la más reciente edición del popular evento en el que Blizzard Entertainment comparte anuncios y noticias sobre sus proyectos. Naturalmente, Overwatch estuvo presente y durante el primer día se confirmó la identidad del próximo héroe: Doctrine.

Por suerte, la compañía tenía una sorpresa guardada para los fanáticos del FPS multijugador. Durante el segundo día del evento, se realizó un papel especial titulado “30 años de Battle.net”, que contó con la participación especial de miembros del estudio polaco CD Projekt RED.

Amelia Korzycka, gerente de comunidad y redes sociales en CDPR; y Miles Tost, jefe de diseño de niveles, confirmaron que Overwatch celebrará una colaboración con Cyberpunk Edgerunners, el popular anime que tomó por sorpresa al mundo en 2022 y que fue clave para el resurgimiento del RPG de ciencia ficción.

El anuncio fue muy escueto en lo que se refiere a los detalles, por lo que se desconoce la fecha de lanzamiento. Eso sí, el estreno está previsto para 2027. De igual forma, durante el panel se reveló la identidad de los primeros 2 personajes que llegarán al título de Blizzard Entertainment: David de la Temporada 1 y Talia de la Temporada 2.

Por ahora, es un misterio cuáles héroes de Overwach recibirán un atuendo inspirado en dichos personajes. Podemos imaginarnos a David como Hazard y a Talia como Sombra, pero esto es mera especulación. Los desarrolladores prometieron que compartirán más información sobre este esperado crossover a medida que nos acerquemos a la fecha de estreno.

Los nuevos episodios de la segunda temporada de Cyberpunk Edgerunners debutarán el próximo 20 de octubre de 2026 en exclusiva para Netflix.

David de la Temporada 1 de Cyberpunk Edgerunners será parte de la colaboración con Overwatch

Talia de la segunda temporada de Cyberpunk Edgerunners llegará a Overwatch en futura colaboración

Cyberpunk 2077 y The Witcher 3 llegarán próximamente a Battle.net

Las sorpresas no terminaron allí. Blizzard y CD Projekt RED aprovecharon el escenario de la BlizzCon para compartir el primer vistazo a un nuevo skin inspirado en Geralt de Rivia de The Witcher 3 para Diablo IV. El atuendo será para el Bárbaro, y los jugadores podrán conseguirlo si reservan la expansión Songs of Past del RPG en Battle.net.

En el evento en vivo, CD Projekt RED reafirmó su alianza con Blizzard Entertainment. Recordemos que, a finales de agosto, el estudio polaco reveló que The Witcher 3: Wild Hunt llegaría a Battle.net en PC. Así pues, los crossovers forman parte de estos recientes esfuerzos colaborativos.

La versión remasterizada del videojuego protagonizado por Geralt de Rivia y todo el DLC anterior llegarán al launcher de Blizzard el próximo 29 de septiembre, mientras que la expansión Songs of the Past debutará en 2027. Los jugadores de la plataforma ya pueden reservar el RPG.

Durante BlizzCon 2026, CDPR confirmó que Cyberpunk 2077 también llegará a Battle.net junto a su expansión Phantom Liberty y la Ultimate Edition. Si bien la fecha de lanzamiento permanece como un misterio, el debut está previsto para finales de este año.

Cyberpunk 2077 se lanzará para Battle.net en PC en 2026

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta colaboración? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Overwatch y da clic aquí para encontrar más información sobre Cyberpunk 2077.

Video relacionado: Cyberpunk 2077 reparó su reputación... ¿gracias a un anime?

Fuente