Red Dead Redemption 2 es uno de los mejores juegos de la historia por su mundo inmersivo y trama emotiva. En ese sentido, Arthur Morgan siempre será recordado como uno de los personajes más queridos, carismáticos y trágicos del gaming. ¿Acaso los fanáticos tendrán la misma conexión con los protagonistas del próximo GTA VI?

El western de mundo abierto presenta una narrativa más seria y solemne, aunque también se toma el momento para brindar algunas escenas divertidas. En contraste, la serie Grand Theft Auto siempre se caracterizó por su tono ligero que se inclina por la sátira, y todo indica que la próxima entrega se mantendrá en la misma línea.

Aun así, desde Rockstar Games quieren que la dupla protagónica de GTA VI inspire la misma conexión emocional que los jugadores tuvieron con Arthur Morgan.

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Rockstar quiere que los jugadores se encariñen con Jason y Lucía

A finales de agosto, el estudio de Take-Two Interactive compartió un avance extendido que permitió conocer muchísimos detalles adicionales del que fácilmente es el videojuego más esperado de la década. El adelanto, que fue un éxito rotundo en Netflix, se enfocó en la relación entre Jason y Lucía.

Grand Theft Auto no es ajeno al concepto de tener varios protagonistas, pues la entrega de 2013 presentó 3 personajes jugables. GTA VI seguirá con esa filosofía, pero esta vez sólo habrá una pareja. De acuerdo con Rob Nelson, codirector de Rockstar North, esa dinámica abre nuevas posibilidades.

“Sabíamos que queríamos volver a juguetear con la idea de múltiples protagonistas. Pensamos en diferentes opciones, pero finalmente queríamos probar un dúo, una asociación de algún tipo. Si están en una relación o tienen potencial de estarlo, ¿cómo se siente eso? Es una pareja, son Bonnie y Clyde”, comentó el creativo en una entrevista.

En un momento de la charla, el entrevistador recuerda que el adelanto de Grand Theft Auto VI permite ver momentos cotidianos, como cuando Jason y Lucía se preparan para salir y eligen ropa. Esa relación contrasta con lo visto en la entrega anterior, en la que los protagonistas apenas se toleran y, en muchos casos, trabajan juntos a regañadientes.

Rob Nelson explica que esos momentos de calma son intencionales, ya que pretenden hacer que las secuencias más intensas tengan un mayor impacto en el jugador. El creativo recuerda la escena del trailer en la que Lucía es derribada en las escaleras, lo que provoca que Jason se preocupe.

“No queremos forzar la relación a personas que tal vez no estén interesadas en ella, pero queremos dar a los jugadores la oportunidad, de manera similar a como lo hicimos con Arthur, donde sus acciones pueden influir en el viaje de estos personajes. Ese tipo de ideas fueron algunos de los aspectos más atractivos de Red Dead Redemption 2 y queríamos ver si podíamos traer algunos de esos elementos a GTA VI”.

En ese sentido, el codirector de Rockstar North espera que la dinámica de Jason y Lucía pueda causar la misma “conexión emocional” que los jugadores tuvieron con el protagonista de RDR2.

“Queríamos aprovechar la profundidad que pudimos añadir al mundo de Red Dead Redemption 2 y la capacidad de interactuar con el mundo de una manera mucho más significativa, pero también esa especie de conexión emocional que la gente tiene con Arthur”, comentó Rob Nelson.

Rockstar Games quiere que los fans tengan con GTA VI la misma conexión emocional que experimentaron con Red Dead Redemption 2

La relación de Jason y Lucía no es obligatoria en GTA VI

Desde que se anunció Grand Theft Auto VI en aquel diciembre de 2023, muchos dimos por hecho que Jason y Lucía serían pareja a lo largo de, al menos, una gran parte de la aventura. El adelanto que se compartió en Netflix parece reafirmar esa idea, pues ambos personajes se toman de la mano y están juntos casi todo el tiempo.

No obstante, Rockstar Games afirmó que la relación amorosa será meramente opcional y que dependerá de los jugadores hacerla florecer con sus acciones.

Rob Nelson explicó en otra entrevista que la narrativa se estructuró para que Jason y Lucía permanezcan juntos la mayor parte del tiempo, como un equipo; sin embargo, eso no necesariamente significa que serán pareja. De hecho, el vínculo entre los protagonistas no afecta gran parte del gameplay.

“Tú decides. Jason y Lucía siempre se apoyarán mutuamente en la historia y durante la acción, pero ¿pasar tiempo de calidad juntos y cultivar la relación? Eso depende del jugador, y no serás penalizado si no te interesan las partes sentimentales", comentó el desarrollador.

Jason y Lucía podrán ser pareja en GTA VI, pero dependerá del jugador

Pero cuéntanos, ¿crees que los protagonistas de GTA VI generarán el mismo impacto emocional que Arthur Morgan? Déjanos leerte en los comentarios.

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