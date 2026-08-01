Agosto será un mes cargado de juegazos para XBOX Game Pass y podrás disfrutar “gratis” todos estos estrenos de día 1Por Daniel Laguna el
Esperados juegos de terceros debutarán en el servicio de Microsoft muy pronto
Es fácil entender por qué XBOX Game Pass conserva la corona y aún es uno de los mejores servicios de videojuegos. Cada mes, Microsoft nos consiente con atractivos lanzamientos propios, de terceros y llamativas propuestas independientes que le agregan mucho valor al catálogo de la plataforma.
XBOX Game Pass y PC Game Pass continuarán con su buena racha en agosto, pues Microsoft ya tiene preparado una genial alineación de títulos nuevos, entre ellos varios estrenos de día 1 que podremos disfrutar sin costo adicional. A continuación, te hablamos de los próximos lanzamientos que ya están confirmados para el servicio.
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Estos atractivos juegos llegarán a XBOX Game Pass en agosto de 2026
Los servicios de suscripción llegaron para quedarse y son una excelente opción para disfrutar muchos juegos por un pago accesible. Luego de ajustar sus precios, XBOX Game Pass volvió a ser una oferta atractiva para quienes quieren tener a su mano un catálogo enorme de títulos para jugar.
Agosto traerá consigo juegos muy esperados para XBOX Series X|S y PC. Uno de los lanzamientos principales del mes es Beast of Reincarnation, título de Game Freak y Fictions. El RPG ambientado en un Japón postapocalíptico llegará al servicio como estreno de día 1, así que se podrá disfrutar sin costo adicional con una suscripción a XBOX Game Pass Ultimate o PC Game Pass.
Lo mismo aplica para Resonance: A Plague Tale Legacy, la nueva entrega de la querida franquicia de Asobo Studio. El juego se ambienta 15 años antes de A Plague Tale: Requiem y narra la historia de Sophia, quien tendrá una aventura llena de peligros y misterios relacionados con la Prima Macula.
Los fanáticos de los shooters podrán disfrutar Heretic + Hexen, que incluye los clásicos de Raven Software con contenido adicional. Ofrece las campañas de antaño, algunos episodios nuevos y material relacionado con su desarrollo.
Otro juego que llegará muy pronto a XBOX Game Pass es Monsters Are Coming!, roguelite de Ludogram con elementos de supervivencia y defensa de torres. Para triunfar, deberás recolectar recursos, fortalecer varias ciudades y resistir el embate de peligrosas hordas de enemigos.
Si eres jugador de PC, tendrás acceso a Sandustry, título de gestión y automatización inspirado en la minería. El juego de Lantto Games promete muchas horas de diversión, con un gameplay atractivo y adictivo.
Por último, Perfect Garbage llevará Grave Seasons al servicio de Microsoft. Se trata de un simulador de granja con elementos de horror, donde deberás encontrar a un asesino serial. Abajo está la lista de títulos para XBOX Game Pass:
- Beast of Reincarnation (4 de agosto)
- Heretic & Hexen (4 de agosto)
- Monsters Are Coming! (6 de agosto)
- Sandustry (13 de agosto)
- Grave Seasons (14 de agosto)
- Resonance: A Plague Tale Legacy (27 de agosto)
Otros atractivos juegos que debutarán este mes en consolas y PC
Sabemos que no todos son entusiastas de los servicios de suscripción, así que también vale la pena destacar algunos de los próximos lanzamientos que llegarán a PC, así como a las consolas de XBOX, PlayStation y Nintendo.
Uno de los lanzamientos más importantes del mes es Marvel Tōkon: Fighting Souls, título de peleas para PS5 y PC. Por otro lado, los usuarios de PlayStation Plus tendrán acceso a Big Walk como lanzamiento de día 1.
Otros juegos muy esperados para agosto son Star Wars Zero Company, título táctico, y Mortal Shell 2, soulslike que mejorará todos los apartados de su predecesor. Abajo está la lista con algunos de los juegos más destacados que debutarán este mes:
- Big Walk (4 de agosto)
- Final Fantasy XIV Online para Switch 2 (4 de agosto)
- Marvel Tōkon: Fighting Souls (6 de agosto)
- Duskfade (13 de agosto)
- Hell Let Loose: Vietnam (13 de agosto)
- The Sinking City 2 (18 de agosto)
- Mortal Shell 2 (20 de agosto)
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (27 de agosto)
- Star Wars Zero Company (27 de agosto)
En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.
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