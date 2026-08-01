Es fácil entender por qué XBOX Game Pass conserva la corona y aún es uno de los mejores servicios de videojuegos. Cada mes, Microsoft nos consiente con atractivos lanzamientos propios, de terceros y llamativas propuestas independientes que le agregan mucho valor al catálogo de la plataforma.

XBOX Game Pass y PC Game Pass continuarán con su buena racha en agosto, pues Microsoft ya tiene preparado una genial alineación de títulos nuevos, entre ellos varios estrenos de día 1 que podremos disfrutar sin costo adicional. A continuación, te hablamos de los próximos lanzamientos que ya están confirmados para el servicio.

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Estos atractivos juegos llegarán a XBOX Game Pass en agosto de 2026

Los servicios de suscripción llegaron para quedarse y son una excelente opción para disfrutar muchos juegos por un pago accesible. Luego de ajustar sus precios, XBOX Game Pass volvió a ser una oferta atractiva para quienes quieren tener a su mano un catálogo enorme de títulos para jugar.

Agosto traerá consigo juegos muy esperados para XBOX Series X|S y PC. Uno de los lanzamientos principales del mes es Beast of Reincarnation, título de Game Freak y Fictions. El RPG ambientado en un Japón postapocalíptico llegará al servicio como estreno de día 1, así que se podrá disfrutar sin costo adicional con una suscripción a XBOX Game Pass Ultimate o PC Game Pass.

Lo mismo aplica para Resonance: A Plague Tale Legacy, la nueva entrega de la querida franquicia de Asobo Studio. El juego se ambienta 15 años antes de A Plague Tale: Requiem y narra la historia de Sophia, quien tendrá una aventura llena de peligros y misterios relacionados con la Prima Macula.

Los fanáticos de los shooters podrán disfrutar Heretic + Hexen, que incluye los clásicos de Raven Software con contenido adicional. Ofrece las campañas de antaño, algunos episodios nuevos y material relacionado con su desarrollo.

Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation y más juegos llegarán a XBOX Game Pass en agosto

Otro juego que llegará muy pronto a XBOX Game Pass es Monsters Are Coming!, roguelite de Ludogram con elementos de supervivencia y defensa de torres. Para triunfar, deberás recolectar recursos, fortalecer varias ciudades y resistir el embate de peligrosas hordas de enemigos.

Si eres jugador de PC, tendrás acceso a Sandustry, título de gestión y automatización inspirado en la minería. El juego de Lantto Games promete muchas horas de diversión, con un gameplay atractivo y adictivo.

Por último, Perfect Garbage llevará Grave Seasons al servicio de Microsoft. Se trata de un simulador de granja con elementos de horror, donde deberás encontrar a un asesino serial. Abajo está la lista de títulos para XBOX Game Pass:

  • Beast of Reincarnation (4 de agosto)
  • Heretic & Hexen (4 de agosto)
  • Monsters Are Coming! (6 de agosto)
  • Sandustry (13 de agosto)
  • Grave Seasons (14 de agosto)
  • Resonance: A Plague Tale Legacy (27 de agosto)

Otros atractivos juegos que debutarán este mes en consolas y PC

Sabemos que no todos son entusiastas de los servicios de suscripción, así que también vale la pena destacar algunos de los próximos lanzamientos que llegarán a PC, así como a las consolas de XBOX, PlayStation y Nintendo.

Uno de los lanzamientos más importantes del mes es Marvel Tōkon: Fighting Souls, título de peleas para PS5 y PC. Por otro lado, los usuarios de PlayStation Plus tendrán acceso a Big Walk como lanzamiento de día 1.

Otros juegos muy esperados para agosto son Star Wars Zero Company, título táctico, y Mortal Shell 2, soulslike que mejorará todos los apartados de su predecesor. Abajo está la lista con algunos de los juegos más destacados que debutarán este mes:

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Llamativos juegos llegarán a todas las plataformas durante agosto
  • Big Walk (4 de agosto)
  • Final Fantasy XIV Online para Switch 2 (4 de agosto)
  • Marvel Tōkon: Fighting Souls (6 de agosto)
  • Duskfade (13 de agosto)
  • Hell Let Loose: Vietnam (13 de agosto)
  • The Sinking City 2 (18 de agosto)
  • Mortal Shell 2 (20 de agosto)
  • Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (27 de agosto)
  • Star Wars Zero Company (27 de agosto)

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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