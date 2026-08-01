Electronic Arts reveló nuevos detalles de EA SPORTS FC 27 y, aunque a primera vista el juego luce muy similar a entregas anteriores, la compañía asegura que esta vez hay cambios importantes que cambiarán la forma en la que interactuamos con el juego. El foco principal estará en un gameplay más dinámico y en una profunda renovación del Modo Carrera, una de las funciones más solicitadas por la comunidad.

Durante una presentación especial, EA mostró varias de las novedades que llegarán al simulador, como un sistema de transferencias mucho más complejo y cercano al futbol real.

El Modo Carrera recibe la mayor renovación en años

El apartado que más cambios recibirá será el Modo Carrera.

EA reconstruyó por completo el sistema de fichajes para hacerlo mucho más estratégico. Los informes de los visores ahora ofrecerán información detallada sobre el potencial de los futbolistas, cuánto costará contratarlos, si encajan en el estilo del club e incluso si estarían interesados en firmar.

Los equipos controlados por la IA también seguirán filosofías más realistas. Por ejemplo, Chelsea priorizará jóvenes talentos (tal vez muchos de eños con contratos de 10 años) y el desarrollo de su cantera, mientras que Real Madrid seguirá apostando por fichajes de perfil galáctico.

Otra gran novedad es que la valoración general (OVR) de los futbolistas ya no será estática. Su nivel variará dependiendo de factores como el estado físico, la moral, la forma reciente y el rendimiento dentro del campo. Esto también afectará directamente su valor de mercado y las decisiones que deberán tomar los entrenadores. Incluso será posible alinear a un jugador lesionado, aunque hacerlo aumentará el riesgo de agravar su lesión.

EA también quiere que las temporadas sean menos predecibles y que tengas narrativas más interesantes. Es por esto que ahora podrán ocurrir eventos inesperados como lesiones fuera del terreno de juego, conflictos entre futbolistas durante los entrenamientos o consecuencias derivadas de las declaraciones realizadas ante la prensa, las cuales influirán directamente en la moral del equipo.

Además, los clubes que incumplan las reglas financieras podrán enfrentar sanciones, incluyendo deducciones de puntos, aunque estas también podrían revertirse dependiendo del desarrollo de la temporada.

El estudio también confirmó nuevas opciones para ajustar el nivel de simulación del Modo Carrera, rivalidades entre jugadores que otorgarán recompensas especiales y un sistema de desafíos creados por la comunidad, donde los usuarios podrán diseñar escenarios y objetivos personalizados para que otros intenten completarlos.

Aunque EA Sports FC 27 mantiene la misma base de la franquicia, EA asegura que esta entrega introduce una de las mayores revisiones al gameplay y al Modo Carrera de los últimos años.

La Liga MX volverá al Modo Carrera con todo y Apertura y Clausura

Una de las novedades más importantes para los jugadores de México es la incorporación oficial de la Liga MX al Modo Carrera de EA Sports FC 27.

Tanto en Carrera de Director Técnico como en Carrera de Jugador será posible disputar el torneo con los clubes, plantillas y uniformes oficiales, además del característico formato del futbol mexicano que incluye los torneos Apertura y Clausura con todo y la clásica Liguilla.

En otras palabras: la Liga MX regresa a EA SPORTS FC 27 de la mejor manera, prometiendo entregarte una experiencia que se asemeje a cómo es la comeptencia en el mundo real.

EA también renovó la presentación visual del Modo Carrera para hacerlo más dinámico e inmersivo. Los menús y fondos reaccionarán al contexto de la competencia, mientras que cada liga contará con una identidad visual propia. En el caso de la Liga MX, las pantallas reflejarán el branding oficial del campeonato, ofreciendo una experiencia mucho más auténtica para quienes decidan dirigir a uno de sus equipos.

EA Sports FC 27 también tendrá varios ajustes en el sistema de juego

Uno de los principales objetivos de EA es reducir la dependencia de la inteligencia artificial al defender. En EA Sports FC 27, los rivales controlados por la CPU presionarán menos y realizarán menos entradas automáticas, por lo que los jugadores tendrán más libertad para crear jugadas ofensivas.

Los delanteros también recibirán mejoras importantes. Habrá carreras más inteligentes para atacar los espacios, una mejor conciencia del fuera de lugar y nuevas opciones para desmarcarse y abrir líneas de pase.

A esto se suman cambios en la respuesta de los futbolistas, animaciones ofensivas más fluidas y un sistema de defensa manual más preciso para quienes prefieren controlar cada acción.

Otra de las novedades más llamativas afecta a las jugadas a balón parado. Después de cobrar un tiro de esquina o realizar un centro, ahora los jugadores podrán cambiar inmediatamente al futbolista que buscará rematar el balón. Con esto, EA pretende que los goles en estas acciones dependan más de la habilidad del usuario y menos de la asistencia del juego.

La desarrolladora aseguró que seguirá monitoreando este sistema para evitar que los goles de pelota parada se conviertan en la forma dominante de anotar.

¿Qué te parecieron todas estas novedades? ¿Estás emocionado por lo que ofrecerá esta nueva entrega de EA Sports FC 27?

EA Sports FC 27 estará disponible a partir del 18 de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este título.