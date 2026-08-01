¿Planeas comprar un XBOX Series X|S pronto? Si es así, te tenemos una mala noticia: las consolas de Microsoft subieron de precio a partir de hoy, 1.º de agosto. La compañía avisó sobre este aumento desde finales de junio y, como no hay plazo que no se cumpla, el día por fin llegó y su hardware ahora es más costoso.

Como sabes, las consolas de Microsoft, Sony y Nintendo han aumentado sus precios varias veces durante los últimos años. Esto debido a la crisis de memoria, que afecta a toda la industria tecnológica, y a otros factores económicos que hacen de los videojuegos un verdadero lujo.

Desafortunadamente, agosto llegó con un nuevo golpe para nuestra cartera, pues XBOX Series X|S subieron de precio y algunos de sus modelos ahora cuestan hasta $800 USD. Ante esto, los fans de la marca usaron las redes sociales para quejarse y lamentar el estado actual de la industria.

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XBOX Series X|S suben de precio y Microsoft ofrece facilidades de compra a sus fans

Hoy es un mal día para toda la comunidad de jugadores, pues los aumentos de precio en XBOX Series X|S son una muestra más de que los videojuegos serán cada vez más caros y que la próxima generación será poco accesible para nuestras carteras.

Las consolas de Microsoft subieron de precio hoy a nivel mundial y, además, la compañía dejó de producir consolas de 2 TB. Esto debido a que el almacenamiento es otro componente que ha aumentado drásticamente sus precios en meses recientes. Por ello, los Series X con 2 TB se agotarán y llegará un momento donde sólo se podrán conseguir de segunda mano.

Si planeas comprar un XBOX en los próximos días, toma en cuenta que el precio oficial del Xbox Series S de 512 GB ahora es de $499 USD, mientras que el Xbox Series X de 1TB cuesta $800 USD, unas cifras bastante elevadas y alejadas de los precios que tuvieron las consolas en su lanzamiento.

Microsoft hizo un aumento de $100 USD en sus consolas con 512 GB de almacenamiento, y el hardware con 1 TB de almacenamiento ahora es $150 USD más caro. Abajo están los nuevos precios oficiales:

Xbox Series S 512GB: $499 USD

Xbox Series S 1TB: $599 USD

Xbox Series X 1TB Digital: $750 USD

Xbox Series X 1TB: $800 USD

Microsoft sabe que nuestros bolsillos sufrirán con estos aumentos, así que presentó el programa “Compra ahora, paga después”, que te dejará adquirir una consola a cuotas sin intereses desde su tienda oficial. También ofrecerá promociones similares en Amazon y, por último, prepara alianzas con minoristas para ofrecer más consolas usadas y reacondicionadas por precios atractivos.

Tendrás que ahorrar un poco más para comprar un XBOX Series X|S a partir de hoy

Jugadores arremeten contra los aumentos de precio en la industria

Los jugadores usaron las redes sociales y los foros para expresar su decepción por el estado actual de la industria, donde todo es más costoso y cada vez hay menos garantías para la comunidad, en referencia a la inminente desaparición del formato físico.

Algunos aseguraron que la actual generación de consolas ha sido la peor en mucho tiempo, pues ha estado caracterizada por polémicas, malas decisiones por parte de las grandes compañías y subidas constantes en el costo de los juegos, servicios y consolas.

"Supongo que toca normalizar los elevados precios que tendrán las consolas, tomando en cuenta que ya no tendrán soporte físico, dejando de lado la propiedad", afirmó un fan de XBOX.

Otros jugadores recordaron que la mala racha aún no termina, pues XBOX insinuó en junio que habrá aún más aumentos en el futuro. La compañía espera que el costo del almacenamiento y la memoria se duplique otra vez para el otoño de 2027, así que las subidas de precios continuarán.

“Espérense a la próxima generación de PlayStation o Xbox, la gente que critica a la PC va a llorar con los precios”, afirmó otro jugador en las redes sociales.

El precio de las consolas seguirá aumentando debido a la crisis de memoria

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