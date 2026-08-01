El PlayStation 5 tiene un catálogo muy atractivo de juegos, pero los precios de la PlayStation Store son poco amigables. Por fortuna, la tienda de Sony nos ofrece oportunidades para conseguir gratis algunos títulos para nuestra colección.

Esta semana, un título llegó a la tienda de PlayStation 5 y PlayStation 4 sin costo para todos los usuarios de ambas consolas. Se trata de un juego con una temática peculiar que está dirigido a un público adulto, pues es un simulador de citas donde podrás conseguir una novia virtual e interactuar con ella.

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Simulador de citas llegó gratis a la PlayStation Store de PS5 y PS4

Los simuladores de citas se han convertido en un género bastante popular entre los jugadores. Si bien la mayoría de estos títulos llegan principalmente a PC, algunos juegos de este tipo también debutan en consolas. Recientemente, el estudio Somequest lanzó la secuela de una de sus franquicias en los sistemas de Sony.

Hablamos de Dating Stories 2, un simulador de citas donde podrás interactuar con un grupo de atractivas waifus y conseguir una novia virtual. Podrás tener todo tipo de conversaciones con ellas, así que deberás sacar tus dotes de conquistador para progresar en la relación.

Dating Stories 2 ofrece varios finales e historias, dependiendo de la chica que logres enamorar. El juego debutó el pasado 31 de julio y está disponible sin costo en la PlayStation Store, pues se trata de una experiencia free-to-play. Por consiguiente, tiene un sistema de compras internas que son opcionales.

Para descargarlo, basta con que vayas a la tienda de PlayStation en tu PS5 e inicies su descarga. La buena noticia es que también está disponible gratis para quienes no han podido dar el salto a la actual generación, por lo que se puede descargar igualmente en PS4.

Al momento de escribir esto, Dating Stories 2 tiene reseñas mixtas en la PlayStation Store. Es importante recalcar que se trata de un juego con temática adulta, pues tiene elementos eróticos.

Dating Stories 2 te deja tener citas con chicas hermosas en PS5 y PS4

¿Qué ofrece Dating Stories 2?

Al igual que otros muchos simuladores de citas, la jugabilidad de Dating Stories 2 se basa en interactuar con sus protagonistas. Podrás conversar con ellas para intentar conquistarlas; sin embargo, no será sencillo. Deberás tener el don de la palabra y elegir los diálogos adecuados para no decepcionarlas.

Dating Stories 2 recupera los elementos eróticos de otras franquicias del género, pues te permite desbloquear piezas de rompecabezas que forman imágenes llamativas de las protagonistas.

“Arma cada imagen impactante para desbloquear conversaciones apasionantes y descubre hasta dónde puede llegar cada encuentro. Una frase perfecta te acerca a un final tentador… una palabra equivocada termina el momento abruptamente. El resultado siempre está en tus manos", dice la descripción del título.

Dating Stories 2 está disponible gratis en la PlayStation Store

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