El legado de Akira Toriyama sigue vivo y es reconocido con un premio que enaltece a lo mejor del cómic y el manga. El creador de Dragon Ball fue elegido por votación unánime para formar parte del Salón de la Fama de los premios Will Eisner Comic Awards, considerados uno de los mayores reconocimientos que puede alcanzar un creativo que ha dedicado su vida a las historietas.

Este anuncio se realizó durante la edición 2026 de la San Diego Comic-Con, donde también se dieron a conocer los ganadores de los prestigiosos premios.

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El legado de Akira Toriyama merece ser reconocido a pesar de su ausencia

Para esta edición de los Premios Eisner se eligieron 4 autores a través de un sistema de votación, dichos votos fueron emitidos por profesionales de la industria. Al final, Akira Toriyama, Colleen Doran, Jeff Smith y Chris Ware fueron los elegidos por el comité organizador.

El autor de Dr. Slump fue nominado en varias ocasiones para este reconocimiento, pero fue hasta este año que fue elegido para darle el lugar que se merece como uno de los creativos más importantes del cómic a nivel internacional.

Desde 2024, Akira Toriyama ha recibido diferentes homenajes póstumos, siendo este el más reciente. En octubre de ese mismo año también fue incluido en el Harvey Awards Hall of Fame, otro de los máximos reconocimientos en esta categoría.

Además de Akira Toriyama, Go Nagai también fue elegido por el jurado de los Eisner para integrarse a la élite de creadores de historietas. Este reconocimiento enaltece sus aportaciones al ser pionero del género mecha con Mazinger Z y de las chicas mágicas con Cutie Honey.

En 2025, Junji Ito y Shigeru Mizuki también se incluyeron en el Salón de la Fama. Entre los mangakas homenajeados en años anteriores se encuentran Osamu Tezuka (2002), Kazuo Koike (2004), Goseki Kojima (2004), Katsuhiro Otomo (2012), Rumiko Takahashi (2018), Moto Hagio (2022) y Keiji Nakazawa (2024).

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