Los servicios de XBOX presentaron fallas importantes durante horas, lo que nos impidió disfrutar nuestra colección de juegos en las consolas de Microsoft, adquirir nuevo contenido y acceder a los títulos retrocompatibles. Por fortuna, el problema está solucionado; sin embargo, cientos de usuarios de XBOX Series X|S están preocupados y temen ser baneados.

Lo que pasa es que, durante la interrupción de los servicios, la comunidad descubrió una falla que les permitió descargar juegos gratis y disfrutarlos sin la necesidad de haberlos comprado. Muchos decidieron aprovechar el bug, con la esperanza de pasar un buen rato y obtener gratis uno que otro título.

Algunos jugadores advirtieron que era mejor no usar el exploit, pues Microsoft podría banearlos o sancionarlos de otras formas una vez que restableciera sus servicios y se diera cuenta de lo ocurrido. Ahora que todo funciona a la perfección, ya sabemos que sucederá con los jugadores que aprovecharon este inusual bug.

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Jugadores de XBOX pudieron descargar muchos juegos gratis durante la falla de servicios

XBOX batalló durante horas para corregir las fallas en su servicios, pero al final lo consiguió. Scott Van Vliet, director técnico de la compañía, se disculpó públicamente y afirmó que trabajarán más para que este tipo de caídas no vuelva a repetirse en el futuro. Durante la caída, los jugadores que intentaban descubrir qué pasaba encontraron un exploit para descargar gratis juegos digitales.

En otras palabras, el bug permitía descargar títulos de la tienda de XBOX sin haberlos comprado previamente ni tener la licencia digital asociada a una cuenta. Algunos jugadores se emocionaron con el hallazgo y empezaron a descargar títulos a diestra y siniestra, con la esperanza de poder conservarlos una vez que se corrigiera la caída de los servicios.

De esta forma, muchos añadieron a su colección títulos como Left 4 Dead, Peter Jackson’s King Kong, Marvel: Ultimate Alliance, BioShock y otros juegos del XBOX 360. Incluso, pudieron descargar títulos que desde hace tiempo ya no están disponibles a la venta en la tienda de XBOX y juegos que aún no han debutado, como Grand Theft Auto VI.

Los jugadores sólo debían entrar a la aplicación oficial de XBOX, iniciar la descarga de los títulos y, sin explicación alguna, se añadían a su cuenta y podían jugarlos (con excepción de GTA VI), pese a los problemas que había con los servicios de la compañía.

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de imágenes y videos que corroboraban que el exploit funcionaba a la perfección. Esto encendió la alarma de algunos jugadores, quienes recomendaron no hacerlo por temor a represalian, como baneos y otro tipo de sanciones.

Pese a las advertencias, decenas de usuarios de XBOX decidieron sacar provecho del error y pasar un buen rato durante la caída de los servidores. Sin embargo, la decepción llegó unas horas después.

La caída de los servicios de XBOX permitió a los jugadores descargar juegos gratis

¿Habrá baneos por aprovechar el exploit en XBOX?

El pánico llegó pronto a las redes sociales, pues varios jugadores empezaron a reportar que habían sido baneados tras sacar provecho del error en la tienda de XBOX. Compartieron supuestas capturas donde mostraban la sanción por parte de Microsoft; sin embargo, las cosas eran diferentes.

Si bien aprovechar un fallo de este tipo va en contra de las políticas de Microsoft y podría resultar en un baneo, la realidad es que la compañía no sancionó a ningún jugador que descargó juegos sin comprarlos durante la caída de sus servicios.

Ahora bien, también es importante mencionar que los jugadores perdieron acceso a todos los títulos que descargaron gratis una vez que los servicios empezaron a funcionar con normalidad. De esta forma, no hubo baneos, pero la comunidad tampoco pudo conseguir títulos sin costo. Microsoft no respetó las descargas, a pesar de que fueron producto de un error suyo, lo que decepcionó a algunos jugadores.

No hubo baneos ni otro tipo de sanciones por aprovechar el exploit en XBOX

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