La semana de los jugadores comenzó con el pie izquierdo pues XBOX se cayó a nivel mundial y usuarios no pudieron iniciar sesión y ni siquiera jugar títulos digitales o físicos en las plataformas de Microsoft.

En el momento de redactar esta nota, el problema debe estar solucionado en la mayor parte del mundo, pero justo cuando se generaban dudas sobre lo que sucedió, la compañía hizo algo pocas veces visto,

El director técnico de XBOX tomó las redes sociales para explicar el problema, su origen, la forma en que su equipo lo solucionó y lo que sigue después de tan lamentable incidente. Un ejercicio de transparencia pocas veces visto en la industria.

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Director técnico de XBOX explica por qué los servicios se cayeron a nivel mundial

Por medio de una publicación en su cuenta de X, Scott Van Vliet, director técnico de XBOX, reveló la razón por la que los servicios de la marca de gaming se cayeron en todo el mundo a primera hora.

El directivo señaló que sabremos más de él en las próximas semanas, pues la administración actual de XBOX consideró esta caída como algo inaceptable.

Es por eso que decidieron realizar un ejercicio de transparencia para marcar un antes y un después en la relación con los jugadores de Microsoft:

"En las próximas semanas, escucharán más de mí sobre nuestros servicios, nuestra plataforma y el trabajo que estamos realizando para mejorar XBOX. Y eso comienza con algo de transparencia sobre este incidente.

¿Qué pasó? Anoche, un servicio de licencias que se encuentra fuera de XBOX, pero del que XBOX depende, comenzó a fallar. Esto provocó problemas de inicio de sesión, y también causó fallas en situaciones que requieren una verificación de derechos, como listar la Biblioteca Completa y lanzar juegos que poseen. También afectó a varios de nuestros socios de publicación y tienda que dependen de los mismos sistemas, por lo que algunos de ustedes vieron problemas en juegos específicos y no en otros“.

Earlier today, many players began experiencing issues with sign in, enumerating their game libraries and playing games. The team has worked hard throughout the day to fix the issue, and we've restored service as of 2:30 PM PDT. Nonetheless, this is an unacceptable situation, and… https://t.co/3y9TjxzKls — Scott Van Vliet (@scottvanvliet) July 28, 2026

XBOX se compromete para que esto no suceda de nuevo y no se arruine la experiencia de los jugadores

Posteriormente, Scott Van Vliet explicó la manera en que su equipo detectó y resolvió el problema. Sin embargo, decidieron ir más allá.

El directivo reconoció que un problema de tal magnitud no debería ocurrir por una falla a ese nivel. También señaló que es preciso analizar por qué se tardaron tanto en resolverlo.

A partir de esa idea, el director técnico informó que tanto él como su equipo están comprometidos para mejorar la atención en este tipo de incidentes y minimizar su impacto para que no arruine la experiencia de los jugadores:

“¿Qué hicimos? Nuestros equipos de guardia detectaron las primeras señales durante la noche a través de monitoreo automatizado y declararon un incidente mayor. Una vez que aislamos la infraestructura fallida, redirigimos el tráfico a las partes saludables del sistema mientras el equipo continuaba trabajando para identificar la causa raíz. El servicio se restableció de manera desigual en las regiones, por lo que algunos de ustedes se recuperaron horas antes que otros.

¿Qué sigue? Estamos realizando una revisión completa posterior al incidente. Me importa menos la causa raíz de una línea y más las preguntas reales: por qué un fallo en un servicio pudo derribar tanto, por qué la recuperación tomó tanto tiempo y qué debemos cambiar para que un punto único de fallo no arruine la noche de los jugadores nuevamente. Eso significa fortalecer las dependencias que están en la base del inicio de sesión y el lanzamiento de juegos, mejorar cómo detectamos y contenemos este tipo de fallos, y ser más rápidos y claros con ustedes cuando algo se rompe.

Gracias por su paciencia y por los informes que realmente nos ayudaron a delimitar esto. Lo haremos mejor“.

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