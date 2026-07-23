Mientras los fans esperan el estreno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: El Castillo Infinito en Crunchyroll, empezó a llamar la atención una nueva colección oficial relacionada con el anime.

En esta ocasión, los protagonistas son una línea de accesorios y joyería pensada para quienes quieren llevar su pasión por la franquicia a todas partes de una forma elegante.

La marca Idolbeauty presentó una colección inspirada en Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado y Kyojuro Rengoku, con piezas que hacen referencias específicas al universo creado por Koyoharu Gotouge.

Tanjiro, Nezuko y Rengoku inspiran una colección oficial de edición limitada

Si eres de los interesados en estos productos, déjanos decirte que uno de los productos más llamativos es el reloj dedicado a Tanjiro Kamado. Es un accesorio unisex con resistencia al agua de 3 ATM que toma como inspiración los aretes Hanafuda del protagonista.

El diseño también incluye referencias al Cuerpo de Exterminio de Demonios y hasta un cuervo Kasugai, todo ello para ofrecer un coleccionable que impresione hasta a los más fans.

Si eso fuera poco, hay una réplica de los mismos aretes Hanafuda de Tanjiro, que combinan perfectamente con el reloj.

Por otro lado, Nezuko protagoniza un collar que agrega dijes inspirados en su bambú y el característico listón rosa que siempre lleva en el cabello. Esta pieza cuenta con una cadena ajustable y apuesta por un diseño discreto que mantiene la esencia del personaje.

El espíritu de Rengoku también está presente en la colección

Por supuesto que hay algo más para los seguidores de los cazadores de demonios. Los fans de Kyojuro Rengoku encontrarán una pieza especial. La colección incluye un anillo inspirado en el querido Pilar del Fuego que replica detalles de su espada.

Incluso, el accesorio incorpora una zirconia amarilla en el centro para representar el fuego que caracteriza al querido guerrero.

De acuerdo con la información compartida en el sitio oficial de Idolbeauty, todos los productos cuentan con licencia oficial de Demon Slayer y se entregan en estuches elaborados con piel vegana.

¿Agregarías alguno de estos accesorios a tu colección? ¿Qué personaje de Demon Slayer te gustaría ver protagonizando una futura línea de joyería? Cuéntanos en los comentarios.

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