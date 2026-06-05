La fiesta del verano continúa, y ahora es el turno del Summer Game Fest 2026 para sorprender a los fanáticos. El evento en vivo presentado por Geoff Keighley comenzó con mucha fuerza, pues durante los compases iniciales se compartió el primer adelanto oficial de Alien Isolation 2.

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Alien Isolation 2 confirma plataformas y muestra primer trailer

La entrega original debutó en 2014 y rápidamente se convirtió en uno de los títulos preferidos para los fanáticos de los videojuegos de terror. A pesar de que recibió el visto bueno de los fans, nunca tuvo una secuela… hasta ahora.

Fue en 2026 cuando Creative Assembly anunció que Alien Isolation 2 es una realidad y ya está en desarrollo. Tras una larga espera, el título de terror espacial, que una vez más nos pondrá cara a cara contra un terrible Xenomorfo, reapareció con su primer adelanto oficial.

El avance permite ver una nave abandonada en lo que parece un planeta desolado. También se muestra una secuencia de un robot sintético, lo que parece indicar que otra vez desempeñarán un rol clave en la narrativa. Y como era de esperar, el clímax llega cuando el Xenomorfo hace acto de presencia.

Alien Isolation 2 luce muy bien, pero tristemente aún hay muchas preguntas que permanecen en el aire. El trailer se abstiene de mostrar gameplay o compartir detalles sobre la historia, por lo que ahora sólo se puede especular. Y sí, la fecha de lanzamiento también brilló por su ausencia.

Afortunadamente, Creative Assembly y SEGA ya confirmaron las plataformas a las que llegará esta secuela. De acuerdo con el anuncio, el survival horror basado en la franquicia de Fox estará disponible para Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC vía Steam.

No te contamos más, a continuación puedes ver el primer trailer de Alien Isolation 2:

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