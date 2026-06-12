Steam es la plataforma favorita de muchos para disfrutar los lanzamientos más recientes en PC, pero la tienda de Valve también es muy popular entre quienes aman los títulos clásicos. La compañía decidió consentir una vez más a sus jugadores con un regalo, especialmente dirigido a quienes disfrutan las joyas del pasado.

Lo que pasa es que, por tiempo limitado, Steam está regalando un juego que debutó hace 20 años y fue muy popular entre los amantes del PC gaming. El título también dio el salto a consolas y fascinó a quienes tuvieron un XBOX 360, así que es muy buena idea reclamarlo gratis para sumarlo a tu colección.

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Steam ofrece gratis un clásico para PC inspirado en Lemmings

Klei Entertainment está celebrando su 20.° aniversario y, como parte de los festejos, decidió regalar uno de sus títulos clásicos a los jugadores de Steam. Se trata de Eets, título con fuertes inspiraciones en Lemmings y The Incredible Machine, franquicias conocidas por su enfoque en los puzzles.

Eets debutó originalmente en 2006, así que ya tiene 2 décadas de historia. Su versión para XBOX 360 se estrenó un año después y fue bastante popular entre los entusiastas de XBOX LIVE Arcade, donde debutó con el nombre de Eets: Chowdown.

El título tiene cientos de reseñas positivas en Steam, pues los jugadores quedaron encantados con sus mecánicas, su nivel de dificultad y su singular protagonista. Si no conoces la franquicia, debes saber que Eets está disponible con 100% de descuento en Steam, pero sólo por unos días.

Para conseguirlo gratis, basta con que visites su página en la tienda de Valve y des clic al botón “Añadir a la cuenta”. De esta forma, Eets se sumará a tu colección de juegos para PC y podrás disfrutarlo cuando tengas un poco de tiempo libre.

La cuestión es que Eets sólo estará disponible gratis hasta el el próximo 15 de junio, así que tienes hasta inicios de la próxima semana para reclamarlo sin costo. Así te ahorrarás $109.99 MXN, que es el precio regular por el que se vende el juego.

Eets se inspira en clásicos de PC y ofrece una experiencia desafiante donde tendrás que resolver puzzles

¿Qué ofrece Eets?

La jugabilidad de Eets es bastante similar a la de los juegos en los que se inspira. Tu misión es guiar a su protagonista por niveles llenos de obstáculos, enemigos y amenazas para recolectar piezas de un rompecabezas. La tarea no será nada sencilla, pues no tienes control directo sobre el personaje.

Para conseguir tu objetivo, deberás usar objetos que ayuden al protagonista a llegar a su destino, así que la precisión y la planeación son muy importantes para ganar. Por ejemplo, tendrás herramientas para succionar objetos, desafiar la gravedad y lanzar al protagonista por los aires, pero cualquier movimiento mal ejecutado puede costarte la vida.

Eets está disponible gratis en Steam por tiempo limitado

El estado de ánimo del protagonista tiene un rol importante en esta aventura de puzzles, pues jugará a tu favor o en tu contra. Puedes hacer enojar al personaje para ganar ventajas como saltos más grandes, pero si lo pones demasiado nervioso caerá directo al vacío.

Eets te mantendrá entretenido por un buen rato, pues tiene más de 100 niveles con un gran nivel de desafío. Sólo recuerda reclamarlo gratis antes de que sea demasiado tarde.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Steam.

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