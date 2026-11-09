LO QUE DEBES SABER:

AMD reconoció la existencia de un error en algunos equipos de su línea de tarjetas gráficas Radeon que provoca escrituras constantes de datos, lo que podría reducir la vida útil de las SSD hasta 1% mensual

El problema está relacionado con el servicio External Events Utility (EEU), asociado a los controladores de AMD Radeon, que genera escrituras excesivas de datos incluso cuando el sistema permanece inactivo

Algunos usuarios han reportado que este inconveniente se mantiene durante periodos prolongados. En ciertos casos, las escrituras innecesarias de datos han continuado durante hasta 16 meses

La situación no está como para gastar ahora mismo en una nueva SSD y menos si es por un problema que ocurre de forma silenciosa y que puede afectar tu PC en el momento menos esperado, tal como sucede actualmente con hardware de AMD.

Reportes recientes revelaron la existencia de un bug en la línea GPU AMD Radeon que disminuye la vida útil a las SSD debido a una escritura constante de datos.

El problema es que dejó de ser un rumor o un tema de foros, pues la compañía ya respondió y aceptó que el problema es real.

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Un bug en equipos AMD Radeon está disminuyendo de forma acelerada la vida útil de tu SSD en silencio

La preocupación se apodera de los usuarios de AMD Radeon en PC pues la compañía norteamericana aceptó que hay un bug que compromete la vida útil de las SSD y que requiere atención inmediata.

Según un reporte de Tom’s Hardware, el problema se ubica en el servicio External Events Utility (EEU) que se instala junto con los controladores de los equipos AMD Radeon. El bug provoca que la SSD se mantenga en escritura de datos constante, incluso cuando el equipo se encuentra en estado de reposo.

Un detalle preocupante es que usuarios reportan que el problema no es reciente. Uno de ellos analizó su equipo y descubrió que este bug provocó escrituras innecesarias en su SSD durante 16 meses, por lo que calcula que la vida útil de esta pieza disminuyó 1% por mes.

Otro usuario descubrió escrituras constantes de 5MB/s mientras su equipo no tenía ninguna tarea asignada.

Básicamente, el bug en EEU provoca que la SSD escriba una y otra vez datos aun cuando la PC no está haciendo nada. Un cálculo del sitio estima a partir de la tasa de 5 MB/s, 18GB por hora, 432GB por día y en algunos casos se alcanzarían escrituras de hasta 13 TB por mes, algo desproporcionado respecto a lo que sucede en un equipo sin problemas y con un uso promedio.

¿Cómo descubrir si tu equipo AMD tiene este preocupante bug?

Aunque hay algunas soluciones momentáneas para este problema, el primer paso es descubrir si tu equipo tiene este bug y la vida útil de tu SSD disminuye más rápido de lo normal sin que lo sepas.

Primero debes abrir la opción de Ejecutar (Windows + R) y escribir resmon. Se abrirá un panel que muestra la actividad de las distintas partes de tu hardware y en el apartado de Disco debes buscar escrituras sostenidas de este tipo: atieclxx.exe o atiesrxx.exe.

Si el resultado es positivo, tendrás que esperar a que AMD lance una actualización para eliminar el bug y así terminen las escrituras de datos que comprometen a tu SSD.

¿AMD ofrecerá solución? ¿Cuándo?

Cabe mencionar que, de acuerdo con el reporte, AMD tiene conocimiento de este problema desde finales de octubre. Un representante de la compañía escribió en el foro oficial de la marca que saben de la existencia del problema y que trabajan para solucionarlo.

El mismo portavoz de AMD señaló que la expectativa es que el bug se corrija en la próxima actualización para los equipos AMD Radeon, aunque no hay fecha para su llegada.

En teoría, debe ser cuestión de días para que haya una solución y no tengas que preocuparte por la vida útil de tu SSD.

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