PlayStation intentó conquistar el mercado de PC con ports de sus franquicias más populares. Sin embargo, se llevó una desagradable sorpresa: sus títulos no vendieron como esperaba. Esto hizo que abandonara sus ambiciones multiplataforma y volviera a postar por los exclusivos.

La compañía ya confirmó que sus títulos single-player no tendrán ports para PC y que sólo producciones multijugador llegarán a plataformas como Steam y Epic Games Store. Para dejarlo más que claro, la compañía hizo un pequeño, pero importante ajuste en la PlayStation Store.

Ahora, juegos como Ghost of Yōtei y otros títulos confirman que son exclusivos de PlayStation, así que es mejor que los jugadores no los esperen en PC.

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PlayStation reafirma su apuesta por los juegos exclusivos

La expansión multiplataforma tenía mucho sentido en la estrategia de PlayStation, pues era un paso necesario para expandir el alcance de su negocio y asegurar el éxito de su apuesta por los juegos como servicio. Sin embargo, la compañía tropezó varias veces y no le quedó de otra más que regresar a los juegos exclusivos.

Al final, Sony decidió darle la espalda a los jugadores de PC, pues no obtuvo los resultados esperados con sus títulos single-player ni con sus juegos como servicio. Ahora, quiere dejar claro que su enfoque son los exclusivos para PlayStation 5.

La comunidad descubrió que Sony hizo un cambio en la PS Store para dejar esto muy claro. Lo que pasa es que varios juegos ahora muestran un logotipo que dice “PlayStation Exclusive”, es decir, que sólo se pueden disfrutar en sus consolas y que no llegarán a otras plataformas como PC.

Este movimiento recuerda de forma inmediata al eslogan “Only on PlayStation”, que la compañía japonesa usó tanto durante la generación del PS4. El nuevo sello está presente en las páginas de destacados juegos de PlayStation Studios, como Ghost of Yōtei, que recientemente recibió una edición completa, pero no una versión para PC.

Sony también dejó claro que producciones como Until Dawn 2, uno de sus estrenos importantes para 2027, también será exclusivo de PS5 y que no llegará a PC. El título de terror muestra el nuevo logotipo en su página de la PS Store, lo que acaba con las esperanzas de verlo en computadoras.

Con este movimiento, Sony sólo reafirma lo que ya sabíamos: no volverá a llevar sus franquicias más icónicas más allá de su ecosistema, pues cuando lo hizo hubo un impacto negativo en su negocio de consolas y en su reputación.

PlayStation lo deja claro: sus juegos single-player no llegarán a PC y serán exclusivos de PS5

¿Por qué PlayStation volvió a apostar por los exclusivos?

Durante una entrevista con Famitsu, Hideaki Nishino, jefe de PlayStation y Sony Interactive Entertainment, confirmó que no planean abandonar por completo el mercado de PC, pues algunos de sus lanzamientos aún tienen oportunidad de brillar en dicha plataforma.

Sin embargo, no quieren descuidar a sus clientes principales, que son los usuarios de PlayStation 5. La meta del directivo es “perfeccionar aún más el valor de la experiencia” que ofrecen como marca, así que la apuesta por los exclusivos es muy necesaria.

“Nuestra política principal en este momento es que, en el caso de los juegos para un solo jugador desarrollados por nuestros estudios internos, queremos perfeccionar aún más el valor de la experiencia que podemos ofrecer en PlayStation”, explicó el directivo.

Shawn Layden, exdirectivo de la empresa, considera que este cambio de enfoque fue un error. Cree que PlayStation necesitaba llegar a nuevos mercados para dar a conocer sus franquicias a una audiencia mayor. Desde su perspectiva, el mercado de PC era una apuesta segura, pues no generaba pérdidas y los ports de sus juegos llegaban meses o años después de su estreno original en PS5.

PlayStation conservará la estrategia híbrida, pero sus juegos más cotizados se mantendrán como exclusivos

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