LO QUE DEBES SABER:

Hiroki Totoki, CEO de Sony Group Corporation, enfatiza la importancia del factor humano en la producción de anime frente al uso de la IA

Totoki critica el anime generado por IA y aboga por la preservación de la originalidad y la autenticidad en las producciones japonesas

La conexión emocional con los personajes, ejemplificada por la experiencia de Totoki con una película de Demon Slayer , se destaca como esencial para la salud a largo plazo del anime

El gobierno japonés comparte la preocupación por el impacto de la IA y exigió protecciones de la propiedad intelectual

La inteligencia artificial ha traído cambios radicales a muchas industrias creativas, incluyendo la del anime. Algunos estudios han incorporado el uso de la tecnología en sus producciones, lo que ha generado un intenso debate sobre el impacto que sufrirá el sector ante el auge de series hechas completamente con IA.

Hiroki Totoki, director ejecutivo y presidente de Sony Group Corporation, lo tiene claro: el factor humano no debe desaparecer. De hecho, debe ser lo más importante al momento de crear una serie animada para las audiencias internacionales.

Durante una entrevista reciente, el directivo lanzó una dura crítica a los animes hechos con inteligencia artificial e hizo un llamado para preservar “la originalidad y la autenticidad” de las producciones japonesas.

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Jefe de Sony defiende el anime hecho por humanos y critica el uso de IA

Sony tiene una importante presencia en la industria del anime, pues es dueño de Crunchyroll y de la división Aniplex, que ha producido algunos de los mayores éxitos cinematográficos y televisivos de la industria. Por ello, la compañía no es indiferente al auge de animes hechos 100% con inteligencia artificial o que usan la tecnología para acelerar su desarrollo.

Durante una charla con The New York Times, Hiroki Totoki fue muy crítico con el uso de inteligencia artificial para producir anime. Desde su perspectiva, la industria puede perder aquello que la hace única si los grandes estudios le dan prioridad a la tecnología sobre el talento humano.

Totoki está convencido que los fanáticos del anime estarán dispuestos a pagar por nuevos productos, pero siempre y cuando las compañías no abandonen ese factor humano que ha convertido una infinidad de series en auténticas obras maestras.

El directivo enfatizó que la conexión emocional y la originalidad de los creadores deben ser pilares en la industria del anime, pese al auge acelerado de la IA. Añadió que la tecnología puede llevar a un estancamiento creativo, donde todas las series animadas luzcan prácticamente igual.

“Puedes crear contenido similar y que imite el anterior. Pero la originalidad y la autenticidad son, en última instancia, lo más importante”, declaró Totoki durante la entrevista.

El directivo recordó que una película de Demon Slayer lo hizo llorar cuando la vio en el cine. De ahí que crea que la conexión emocional con los personajes, creador por humanos, es esencial para que la industria del anime se mantenga saludable a largo plazo. “La creatividad humana debe seguir siendo el centro”, añadió el creativo para enfatizar su punto.

Jefe de Sony está en contra del uso de la IA en la producción de anime

La inteligencia artificial se ha convertido en un problema para el anime

El gobierno de Japón también está preocupado por el impacto negativo que la IA puede tener en la industria del anime. Las autoridades del país asiático no están contentas con la libertad que ofrecieron anteriormente herramientas como Sora 2, IA de OpenIA que muchos usaron para crear copias y parodias de populares animes y mangas.

A finales de 2025, Minoru Kiuchi, ministro de Estado para la estrategia de propiedad intelectual e inteligencia artificial, exigió a las compañías del sector dejar de infringir los derechos de propiedad intelectual. El político enfatizó que el manga y el anime son “tesoros” de Japón, por lo que deben estar protegidos.

OpenIA y otras empresas regularon sus IA con nuevas restricciones, pero es un hecho que cada vez más estudios de anime usan la tecnología en sus producciones, tanto para acelerar sus procesos como para reducir sus gastos.

Sora 2 y más herramientas de IA han generado polémica en la industria del anime

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