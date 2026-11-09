LO QUE DEBES SABER:

El contenido narrativo está separado de los archivos principales del juego, lo que sugiere que GTA Online podría lanzarse después de la versión para un solo jugador

Nuevos datos sugieren la posibilidad de gráficos mejorados mediante la tecnología PSSR 2 y compatibilidad con BVH8 para el ray tracing

Se rumorea la existencia de un modo a 120 Hz sin VRR, que posiblemente permitiría una opción a 40 fps en PS5 Pro

La espera es tortuosa, pero terminará pronto. Grand Theft Auto VI debutará oficialmente la semana que viene, así que el hype es más elevado que nunca. Si bien ya conocemos muchos detalles, aún hay algunas interrogantes que permanecen en el aire. Pero gracias a la precarga, salieron a la luz muchos detalles inéditos de la nueva entrega de la serie.

A inicios de este mes, Rockstar Games confirmó que la precarga de GTAVI daría inicio el 10 de noviembre de 2026. Si bien los fanáticos de México deberemos esperar hasta la mañana de dicho día para empezar la descarga el sandbox, los jugadores de Nueva Zelanda ya pueden iniciar el proceso gracias a la diferencia horaria.

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Surgen nuevas pistas sobre el próximo GTA Online 2

La compañía había dicho que el título de mundo tendría un peso de más de 200 GB en consolas, y la precarga confirma ese dato; sin embargo, los metadatos dejan caer la posibilidad de que el tamaño ascienda hasta los 343.6 GB en el futuro, posiblemente a causa de actualizaciones y parches. Por el momento, se sabe que sólo el archivo de audio pesa 22 GB.

La nueva información también revela que el contenido de la historia está separado de los archivos principales del juego, lo que hace creer a la comunidad que la próxima versión de GTA Online debutará después del lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI.

Por ahora, ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive han confirmado que la nueva entrega de la serie tendrá un componente multijugador. De hecho, las compañías ya dejaron claro que se trata de una aventura netamente single-player; sin embargo, el director de Twitch dejó caer la posibilidad de que el modo en línea debute en 2027.

La precarga de GTAVI en PlayStation 5 sugiere que, con el tiempo, será posible instalar GTA Online y el modo historia por separado. Esta tampoco es la única pista que indica que la nueva entrega tendrá un apartado multiplayer.

PlayStation Size, una cuenta que se encarga de dar seguimiento a las actualizaciones y demás movimientos de la PSN y PS Store, detectó las frase IntentType: launchMultiplayerActivity, intentType: launchActivity e intentType: launchMultiplayerActivity.

Estos metadatos apuntan a la posibilidad de que los jugadores pueden unirse a sesiones en línea, posiblemente en GTA Online. Pero claro, también podría tener relación con los servicios de Rockstar Games. Por ahora, se desconoce si Grand Theft Auto VI tendrá un modo multijugador.

La precarga de GTAVI en PS5 sugiere que el juego tendrá un GTA Online que se podrá descargar e instalar por seperado

Grand Theft Auto VI podría funcionar a 40 fps en PS5 Pro

Rockstar Games también guarda silencio sobre los detalles técnicos de Grand Theft Auto VI. Se asume que el juego correrá a 30 fps en PS5 y XBOX Series X|S, y los expertos dudan mucho que el juego sea capaz de alcanzar y mantener los 60 fps, incluso en PlayStation 5 Pro.

Ante la falta de más información oficial, la precarga de GTAVI arroja un poco de esperanza a los fanáticos que esperan que el título supere los 30 fps en la consola más potente de Sony.

Los dataminers que hurgaron en los metadatos encontraron información que apunta a la posibilidad de que Grand Theft Auto VI sea compatible con la tecnología PSSR 2, el famoso escalador potenciado por inteligencia artificial. El juego admitiría la versión 13.60, lo que supondría una gran mejora con respecto a la 13.00 disponible en Cyberpunk 2077 y otros juegos.

La preinstalación de GTAVI también sugiere que la nueva entrega de la serie será compatible con BVH8, una tecnología que mejora el funcionamiento de la técnica de ray tracing en PlayStation 5 Pro. Ubisoft ya usó esta tecnología en títulos como Assassin’s Creed Shadows.

Finalmente, el informante Tex2 destacó que Grand Theft Auto VI admitirá el modo de 120Hz (alta velocidad de frames), pero sin VRR. En caso de que sea cierto, abre la posibilidad de que haya un modo de 40 fps en PS5 Pro. Por ahora, ni Sony ni Rockstar Games han confirmado estos detalles, por lo que debemos tomarlos con cautela.

Grand Theft Auto VI sería compatible con la tecnología PSSR 2 en PS5 Pro y alcanzaría hasta los 40 fps

Pero cuéntanos, ¿te molestaría que el juego corra a 30 fps? ¿Esperas el lanzamiento de GTA Online? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2