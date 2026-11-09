LO QUE DEBES SABER:

Un juego gratuito ha ganado una gran popularidad en Steam, superando los 140,000 jugadores

El título aprovecha la ausencia de Grand Theft Auto VI en PC, ofreciendo una experiencia de tipo sandbox con actividades delictivas similares a las de la saga de Rockstar Games

Los jugadores asumen roles de criminales o policías, poniendo el énfasis en la supervivencia mediante la formación de alianzas en un mundo abierto multijugador

Estamos a pocos días del estreno de Grand Theft Auto VI; sin embargo, los jugadores de computadoras se quedarán con las ganas de disfrutarlo. El título de Rockstar Games debutará sólo en consolas el próximo 19 de noviembre, así que los amantes del PC gaming deberán ser pacientes y esperar varios meses más para unirse a la aventura.

Un estudio independiente aprovechó la ausencia de GTAVI en PC para lanzar un competidor que ha llamado la atención de miles de jugadores por un motivo: es un sandbox lleno de actividades criminales y, además, está disponible gratis en la tienda de Valve.

El hype que hay por GTAVI le ha favorecido bastante, pues miles de jugadores lo están disfrutando en Steam mientras está en su etapa de acceso anticipado.

Video relacionado: ¿Qué pasó con los clones de Grand Theft Auto?

Competidor de GTAVI triunfa en Steam con miles de jugadores

El nuevo juego del estudio Kefir se convirtió en una sensación en Steam desde su lanzamiento en acceso anticipado, el pasado 4 de noviembre. El título triunfó debido a que se inspira claramente en GTAVI, pues es un juego de mundo abierto lleno de actividades criminales.

ROB RUN es un título multijugador en donde cada criminal y policía es un jugador real. Así que tiene un fuerte componente de roles, donde cada persona tiene un papel importante en su mundo abierto. Sobrevivir solo será muy difícil, así que deberás unirte a alguna familia del crimen o clan.

El sandbox recuerda de inmediato a GTA, pues ofrece persecuciones policiales, tiroteos, redadas y más actividades que te posicionarán en lo más alto del mundo criminal. Asimismo, ROB RUN te permite crear y gestionar un escondite, que funcionará como base de operaciones, almacén y garage.

Tu objetivo es escalar posiciones hasta estar en la cima del crimen, pero la tarea no será sencilla. Toda la comunidad estará en una lucha constante por el poder, lo que ha convertido a ROB RUN en una de las experiencias multijugador más populares de Steam durante las últimas semanas.

ROB RUN ha sido un éxito inesperado debido a la emoción que genera GTAVI. Su pico máximo de jugadores en Steam alcanzó los 140,440 usuarios durante las últimas 22 horas. Como lo comentamos, el juego sigue en acceso anticipado y, por ahora, no hay fecha para el lanzamiento de su versión 1.0.

Lo que también ha hecho sumamente popular a ROB RUN es que es un free-to-play, así que cualquier jugador puede probar suerte en el mundo criminales totalmente gratis. Kefir no ha anunciado planes para convertirlo en un juego de paga, así que se mantendrá como un título gratuito hasta nuevo aviso.

ROB RUN triunfa a lo grande en Steam debido al hype que hay por GTAVI y su ausencia en PC

¿Cuándo llegará GTAVI a PC?

Rockstar Games no ha confirmado cuándo debutará su esperado título en computadoras; sin embargo, hay algunas pistas al respecto. Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, insinuó que el port llegará más pronto de lo esperado, pues el mercado de PC es muy importante para su negocio.

El analista Michael Pachter apuesta a que la versión de GTAVI para PC sólo tardará 7 meses en debutar, así que llegaría a mediados de 2027. Fuentes como el periodista Andy Robinson sugieren que Rockstar podría adelantar el estreno debido a la crisis de hardware

También se cree que Rockstar pisaría el acelerador para lanzar el juego en PC, pues podría haber una versión no oficial gracias a la piratería. Hay posibilidades de que la IA ayude a crear un port no oficial, lo que perjudicaría las ventas del título en computadoras.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

Video relacionado: ¿Estamos listos para lo que Rockstar nos prepara con GTA VI?

Fuente