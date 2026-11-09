LO QUE DEBES SABER:

Sony lanzará un nuevo modelo de su dispositivo portátil en diciembre de 2026

Este hardware será exclusivo para Japón; por el momento, no hay planes confirmados para su lanzamiento a nivel internacional

El PlayStation Portal Player Midnight Black mantendrá el mismo precio que el modelo actual: aproximadamente $253 USD

PlayStation y Sony no son completamente ajenos al mercado de las consolas portátiles, pero en la última década redujeron significativamente sus esfuerzos en esa área. Aun así, las compañías japonesas anunciaron el lanzamiento de un nuevo hardware de esa naturaleza para finales de este año, y ya conocemos el precio oficial y otros detalles.

Tristemente, no se trata del sucesor espiritual del PSP o el PS Vita. En realidad, es un nuevo modelo del PlayStation Portal, la plataforma de Remote Play que permite a los jugadores transmitir sus juegos de PS5 para jugarlos en modalidad portátil. La nueva variante también introduce un cambio de nombre, y podría ser clave para la generación del PS6.

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Sony anuncia nuevo modelo de PS Portal con mayor almacenamiento interno

A través de un comunicado oficial en el blog oficial de PlayStation, Sony anunció una nueva versión de la plataforma portátil que, como principal novedad, incorporará almacenamiento interno. El estreno está previsto para diciembre de 2026, aunque tristemente no todos los fanáticos podrán adquirirlo.

La compañía japonesa compartió los primeros detalles del nuevo PS Portal Player Midnight Black, un dispositivo que permitirá a los jugadores disfrutar sus títulos compatibles de PS5 a través de una conexión de Wi-Fi.

En términos generales, la mayoría de las especificaciones técnicas son idénticas a las de los modelos actualmente disponibles del PlayStation Portal. Esto significa que la nueva variante aún tendrá la misma pantalla LCD de 1080p, y aún funcionará como un dispositivo de Remote Play para jugar títulos de PlayStation 5.

Aun así, el nuevo PS Portal Player Midnight Black tiene algunas diferencias clave. La primera es la más obvia: el color, pues la consola portátil tendrá un acabado oscuro que destaca de inmediato. Más importante aún, la plataforma presentará más almacenamiento interno.

En el comunicado, Sony reveló que el mayor espacio se destinará a “futuras funcionalidades”, aunque tristemente no se revelaron más detalles. La compañía prometió que brindará más información al respecto en una fecha posterior.

La empresa nipona también cambiará el nombre oficial de este dispositivo específico. En lugar de bautizarlo PlayStation Portal Remote Player, ahora se conocerá simplemente como PlayStation Portal Player. Esta modificación, junto a la adición de almacenamiento interno adicional, sugiere que este modelo podría tener acceso a servicios o apps de streaming.

Recordemos que Sony actualizó la plataforma en 2025, y ahora ya es posible transmitir juegos mediante la nube. Este beneficio es exclusivo para los miembros de PS Plus Premium.

Por otra parte, eses un misterio si las nuevas funciones que llegarán eventualmente a este hardware tienen alguna relación con el próximo PlayStation 6, que, según rumores, debutará acompañado de una consola portátil.

PlayStation Portal Player Midnight Black es oficial y debutará el 10 de diciembre de 2026

Sony prepara el lanzamiento de hardware exclusivo de PS5 para Japón

El PlayStation Portal Player Midnight Black debutará el 10 de diciembre de 2026. A pesar de introducir un mayor espacio de almacenamiento, tendrá el mismo costo que la variante normal: ¥39,980 JPY, lo que sería unos $253 USD. Tristemente, este producto quedará fuera del alcance de miles de jugadores.

Sony confirmó que el nuevo modelo de su dispositivo portátil se estrenará en exclusiva para Japón, y por ahora se desconoce si hay planes para realizar un lanzamiento internacional. Esto quiere decir que los jugadores de México, Latinoamérica y otras regiones se deberán conformar con la versión actual que ya está disponible en tiendas.

Este hardware sólo tendrá como idioma el japonés, y únicamente será compatible con cuentas niponas de PSN. En consecuencia, conseguirlo por exportación es una mala idea.

Esta decisión no sorprende, pues la compañía suele lanzar productos especiales en mercados específicos por diversas razones. Por ejemplo, hace poco también reveló el PlayStation 5 Midnight Black, una nueva versión más económica de la consola de actual generación. Este modelo solamente costará unos $350 USD, y se pondrá a la venta el 19 de noviembre de 2026 para coincidir con GTAVI.

Tristemente, ese PS5 más accesible será exclusivo de Japón. Y al igual que como sucede con el recién anunciado PlayStation Portal Player Midnight Black, todo parece indicar que jamás se lanzará fuera de tierras niponas.

El nuevo modelo de PlayStation Portal debutará en exclusiva en Japón

Pero cuéntanos, ¿crees que el nuevo modelo del PS Portal llegará a Occidente? ¿Cuáles crees que podrían ser las nuevas funciones? Dinos en los comentarios.

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