Lo que debes saber:

Los juegos de terror Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen Plus y Ao Oni 2 llegarán a PlayStation 5 el próximo 17 de diciembre

Ambos títulos debutaron anteriormente en Nintendo Switch y PC, pero ahora permitirán que más jugadores disfruten sus experiencias de terror en las consolas de Sony

Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen Plus presenta una aventura en la que los personajes deben explorar un hotel embrujado. Esta versión incluye nuevas variantes de los Oni y un modo de velocidad que permite jugar hasta 16 veces más rápido de lo normal

Los títulos de Ao Oni han conseguido mantenerse vigentes gracias a sus persecuciones, acertijos y criaturas que convierten cualquier recorrido en una pesadilla.

Ahora, los jugadores de otra plataforma tendrán la oportunidad de conocer estas experiencias, que combinan exploración, supervivencia y mucho terror.

La saga cuenta con varias entregas y versiones que recuperan su fórmula original, pero también incorporan nuevas mecánicas para sorprender a quienes ya conocen a sus monstruos. Además, sus escenarios abandonados y personajes recurrentes ofrecen diferentes situaciones para poner a prueba los reflejos de los jugadores, quienes ya podrán probarlas en PlayStation 5.

Ao Oni prepara 2 experiencias de terror para PlayStation 5

Game Studio confirmó que Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen Plus y Ao Oni 2 llegarán a PlayStation 5 el próximo 17 de diciembre. Ambos títulos debutaron anteriormente en Nintendo Switch y PC, por lo que esta será una nueva oportunidad para disfrutar sus propuestas en consolas de Sony.

El primero de ellos, Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen Plus, debutó en Nintendo Switch el 25 de abril de 2025 y posteriormente llegó a PC mediante Steam el 1 de mayo del mismo año.

Esta aventura presenta a Hiroshi, Takeshi, Mika y Takuro, quienes visitan un antiguo hotel de aguas termales para grabar contenido para el canal de Mika. Lo que parecía una exploración inofensiva se convierte en una experiencia aterradora cuando encuentran a un misterioso hombre y una presencia llamada Ai.

El juego incluye conversaciones entre personajes, cooperativo con amigos y una función de chat. También ofrece nuevas variantes de los Oni, incluido un monstruo con apariencia de perro humanoide. Otra de sus novedades es el modo de velocidad, que permite jugar hasta a 16 veces la velocidad normal, además de incluir clasificaciones en línea para comparar puntuaciones.

Asimismo, cuenta con el escenario adicional Episode: The Untold, que permite conocer otra perspectiva de los acontecimientos relacionados con la “tragedia azul”.

Ao Oni 2 tendrá una aventura adicional en una escuela

Por su parte, Ao Oni 2 debutó en Nintendo Switch y PC el 6 de agosto de 2026. Su historia lleva a los protagonistas a una escuela abandonada, donde quedan atrapados después de entrar para realizar una prueba de valor.

Esta entrega aumenta el desafío hasta 17 veces la velocidad normal. También incluye una nueva aventura llamada Ao Oni: Seaside School, ambientada en una escuela cercana a la costa, donde Hiroshi deberá buscar a sus amigos mientras enfrenta criaturas muy extrañas.

La experiencia también permite completar 4 escenarios en el orden que prefiera cada jugador. La dificultad cambia dependiendo de la ruta elegida, así que será necesario pensar bien cada movimiento para sobrevivir.

¿Te gustaría probar estos juegos de terror en PlayStation 5? ¿Cuál de las 2 aventuras te llama más la atención? Cuéntanos en los comentarios.

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