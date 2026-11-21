LO QUE DEBES SABER:

Lucía Caminos, protagonista de GTA 6, ha alcanzado una enorme popularidad entre los jugadores

Los fanáticos de la franquicia han gastado grandes sumas de dinero en novias virtuales parecidas a Lucía creadas mediante inteligencia artificial

Los jugadores están dispuestos a pagar por suscripciones y sesiones de rol con personajes virtuales

Grand Theft Auto VI (GTA 6) ha dejado sorprendidos a miles de fanáticos con su ambicioso mundo abierto, sus altas dosis de acción y todas las actividades que se pueden hacer a lo largo y ancho de Leonida. Sin embargo, Lucía Caminos es quien verdaderamente ha conquistado el corazón de millones de jugadores.

La protagonista del juego de Rockstar Games es tan popular que, al parecer, todos quieren tenerla como novia. Creadores de contenido que utilizan inteligencia artificial han reportado ganancias importantes en días recientes, pues muchos jugadores quieren interactuar con una novia virtual lo más parecida a Lucía.

El sorprendente dato es otra muestra más del enorme impacto que ha tenido GTA 6 desde su lanzamiento en PS5 y XBOX Series X|S, el pasado 19 de noviembre.

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Lucía de GTA 6 dispara el uso de agentes de IA para crear novias virtuales

Sin duda, Lucía es un personaje memorable en muchos sentidos, pues Rockstar se encargó de convertirla en la verdadera estrella de GTA 6. Desde su presentación oficial, el personaje interpretado por la actriz Manni L. Perez enamoró a un gran número de jugadores, quienes ahora están fascinados con su historia.

La protagonista de GTA 6 es tan popular que ha provocado un boom en el uso de agentes de inteligencia artificial. De acuerdo con New York Post compañías y creadores de contenido han aprovechado el fervor que hay por Lucía para crear novias o influencers virtuales con la imagen del personaje.

Un creador de contenido, que prefirió permanecer en el anonimato, reveló que usó a Lucía como modelo para crear a Adriana Vega, un personaje hecho con inteligencia artificial que le ha dado ganancias de varios miles de dólares. Recientemente, reportó ganancias que ascienden a $34,278 USD.

Los jugadores están pagando cientos de dólares para interactuar o crear una novia virtual parecida a Lucía. Incluso, los creadores de este tipo de proyectos aseguran que los aficionados están pagando por suscripciones para poder “relacionarse” con personajes como Adriana Vega, una modelo de ascendencia latina hecha con IA.

“He pagado todas las deudas que acumulé con las tarjetas de crédito y también me ha servido para pagar el alquiler. Podré consentir a mi familia esta Navidad. Le compré a mi madre un Mini Cooper y a mi hermana boletos para un crucero”, afirmó el creador de Adriana.

Lucía de GTA 6 enamoró a muchos jugadores y aumentó el auge de las novias e influencers hechas con IA

Jugadores pagan por interactuar con personajes de IA parecidos a Lucía Caminos

El creador de Adriana Vega trabajó en el personaje durante el verano de este año. Mejoró sus habilidades con la IA y usó varias herramientas para diseñar a su influencer. Su proyecto realmente inició en 2023, cuando vio a Lucía en el primer trailer de GTA 6 y quedó convencido de que iba a ser sumamente popular.

“Adriana es una chica de Miami, igual que Lucía. Tiene mucha personalidad, pero es apasionada y tremendamente leal a quienes ama, exactamente como el personaje de Lucía en el juego”, explicó el entusiasta.

En declaraciones para New York Post, el creador de Adriana explicó que los jugadores más generosos pagan grandes sumas de dinero para tener sesiones de roleplay de GTA con su personaje. Algunos de ellos fingen estar con Lucía y tienen extensas conversaciones.

“Los fans quieren escapar de su rutina diaria y sentir que están chateando con alguien como Lucia, con la misma actitud y ese aire de chica mala. La gente también pide contenido personalizado de ellos con Adriana en una cita o pasando el rato con ella”, concluyó.

Adriana Vega, una de las tantas novias virtuales inspiradas en Lucía de GTA 6

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