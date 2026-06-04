Esta generación ha sido un verdadero dolor de cabeza para nuestras carteras y tarjetas de crédito. Debido a la crisis de memoria, la inflación y otros factores económicos, PlayStation, Nintendo, Xbox y Valve han aumentado el precio de sus consolas, incluso en varias ocasiones en un mismo año.

Desafortunadamente, deberemos acostumbrarnos a que los videojuegos sean un verdadero lujo, pues los pronósticos de los analistas son poco positivos. Expertos hablaron recientemente sobre la incertidumbre que existen en la industria por los constantes aumentos de precio en el hardware.

Representantes de importantes firmas de analistas dejaron algo claro: el panorama no mejorará a corto plazo y es poco probable que los precios de las consolas vuelvan a bajar. Al contrario, los sistemas serán cada vez más costosos y nuestras carteras seguirán sufriendo.

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¿Por qué las consolas y el gaming en general se volvió un verdadero lujo?

Para nadie es un secreto que la crisis de memoria, provocada por el auge de la inteligencia artificial, es la principal culpable de los aumentos de precio en las consolas. PS5, Xbox Series X|S y Steam Deck son bastante más costosos que cuando debutaron. Y ni siquiera Nintendo se salva de esta tendencia que exprime nuestras carteras al maximo, pues Switch 2 subirá de precio en septiembre.

Joost van Dreunen, analista y profesor de la Escuela de negocios Stern de la Universidad de Nueva York, explicó que la crisis de memoria no es el único factor que juega en nuestra contra. En declaraciones para Kotaku, señaló que los aranceles de Estados Unidos también fueron un golpe muy duro que encareció a toda la industria tecnológica.

“Los proveedores y fabricantes acumulan ahora enormes cantidades de inventario que no pueden vender ni ensamblar porque pocos consumidores estarían dispuestos a pagar el sobreprecio. Lo que se suponía que iba a generar empleos manufactureros en Estados Unidos, en cambio, ha encarecido el mercado”, explicó el experto.

Serkan Toto, director ejecutivo de la consultora Kantan Games, señaló a la inflación y a las guerras como otros factores que complican el panorama a largo plazo. Las fluctuaciones de las monedas se suman a esta receta para el desastre, de acuerdo con Daniel Ahmad, director de investigación y análisis de Niko Partners.

Todos ellos coinciden en que las consolas de PlayStation, Xbox, Nintendo y Valve seguirán aumentando de precio. Algunos de ellos incluso sugirieron que Switch 2 subirá otra vez de precio en 2027, lo que pinta un panorama complicado para todos.

Los aumentos de precio en las consola continuarán a largo plazo, sin señales de mejora

Mat Piscatella, director sénior de Circana, resumió muy bien lo complicado que será consumir videojuegos en el futuro, debido al encarecimiento continuo de las consolas, los juegos y los servicios.

“Todos los fabricantes de hardware tendrán que tomar decisiones muy difíciles con repercusiones a largo plazo, tanto ahora como en los próximos meses, en lo que respecta a precios y producción”, explicó el experto. “Sí, en algún momento habrá un límite de precio viable. Sin embargo, cuál es ese límite sigue siendo un misterio y depende de numerosos factores, tanto cuantificables como no tan cuantificables. Este mercado nunca antes se había encontrado en esta situación”.

Las consolas y los videojuegos no bajarán de precio, advierten analistas

Muchos tenemos la esperanza de que los precios de las consola se regulen una vez que la crisis de memoria quede en el pasado. Desafortunadamente, los analistas creen que el hardware no bajarán de precio y, en caso de hacerlo, sucederá entre 2027 y 2029.

Van Dreunen anotó que los fabricantes de memoria tienen comprometida su producción hasta al menos 2028, pero que ni el paso del tiempo garantizará que PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y más sistemas empiecen a bajar de precio a niveles más accesibles.

El analista afirma que los jugadores no tendrán opciones baratas para disfrutar los videojuegos en un futuro cercano. Desde su perspectiva, las personas con dificultades económicas quedarán directamente excluidas de la industria.

Los videojuego serán un pasatiempo prohibitivo para muchas personas

Otros expertos, como Ahmad y Piscatella son un poco más positivos, pues consideran que siempre habrá opciones para disfrutar los videojuegos. Creen que los títulos para móviles y el juego en la nube ganarán bastante popularidad ante la escalada de precios.

Tiago Reis, analista de Newzoo, explicó que la industria está en un “periodo en el que el precio mínimo del hardware para videojuegos probablemente sea más alto que antes”. Desde su perspectiva, los fabricantes de consolas no tienen motivos reales para subsidiar más sus sistemas, pues su mercado crece mediante la monetización de contenido y otras fuentes de ingresos.

“Esto no significa que los precios nunca puedan bajar, pero un retorno a las expectativas de precios anteriores parece cada vez más improbable”, afirmó Reis.

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