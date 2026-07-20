Después de 1 mes y más de 100 partidos, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 llegó a su épica conclusión el pasado domingo 19 de julio. Sólo podía haber un ganador, y en esta ocasión fue España el país que se alzó con la victoria tras derrotar con relativa facilidad al equipo de Argentina. LEGO celebrará este triunfo con una figura exclusiva.

La cadena de juguetes de colección acaba de presentar una nueva versión de su ya tradicional réplica de la Copa del Mundo. Esta reedición posee un diseño temático y algunos cambios adicionales para conmemorar el logro de la agrupación europea. Eso sí, tiene un gran defecto: sólo se podrá adquirir en dicho país.

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LEGO lanzará un trofeo de la Copa Mundial exclusivo para España tras la victoria de 2026

España se alzó como el mejor equipo de la competencia, lo que le permitió llegar hasta la gran final. Durante todo el partido se mostró dominante y puso a Argentina sobre las cuerdas en innumerables ocasiones, aunque tuvo dificultades para encontrar el gol durante los primeros 90 minutos reglamentarios.

Cuando todo parecía indicar que el partido llegaría a la tanda de penales, Ferran Torres anotó en el minuto 105 de la contienda y aseguró el campeonato para su selección.

Para conmemorar este triunfo histórico, LEGO lanzará una réplica especial a tamaño real del icónico trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Esta reedición incluye una base exclusiva que muestra a España como la más reciente agrupación ganadora del máximo torneo de futbol.

Esta variante única en su tipo está compuesta por un total de 2845 piezas y reemplaza la minifigura del diorama oculto con un podio que permite guardar un pequeño trofeo, que a su vez viene con una placa impresa única que conmemora a los campeones de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.

El paquete también presenta un disco impreso en la base del trofeo, el cual se actualizó para incluir a España en la línea de tiempo. Dicho objeto también muestra el historial de los ganadores anteriores (desde 1974).

La descripción de este artículo especial detalla que el set de LEGO incluirá una minifigura, aunque no aparece en ninguna de las fotos oficiales. Se especula que será un jugador de España, y debido a que era imposible saber cuál sería el equipo que se llevaría el trofeo a casa, es probable que la compañía necesite más tiempo para terminar el diseño.

Esta réplica del trofeo del mundial también tiene una tapa removible en la parte superior del globo terráqueo, lo que da acceso a un compartimiento de almacenamiento que es perfecto para guardar las minifiguras y los accesorios del paquete para que no estén expuestos.

El set, con nombre clave LEGO 4000351, tendrá un precio de €199.99 EUR, alrededor de $228 USD. Los envíos comenzarán a partir del 1 de octubre de 2026, y se venderá en exclusiva a través del sitio web de la compañía en España. Así es, este artículo sólo estará disponible en dicho país, y se desconoce si se ofrecerá en otras regiones en un futuro.

El FIFA World Cup Official Trophy Champions Edition es una réplica temática de LEGO

LEGO también tiene un Copa Mundial estándar

Para quienes viven fuera de España y no quieren quedarse fuera de esta fiesta mundialista, deben saber que el set estándar del trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA ya está disponible en todos los territorios por $199.99 USD. Esta versión es ligeramente más económica que la edición exclusiva para España.

La réplica de LEGO también es casi idéntica, pero tiene 3 piezas menos. Además, y por obvias razones, tanto la caja como la figura no tienen las decoraciones específicas de España. Aun así, es un producto perfecto para quienes desean llevar el trofeo a casa.

El triunfo de España sorprendió a propios y extraños, aunque era algo que se veía venir. Antes de que iniciara la competencia, EA Sports FC predijo que el equipo de Lamine Yamal saldría victorioso. Esta es la quinta vez consecutiva que el videojuego deportivo adivina el campeón del torneo.

Así luce la Copa Mundial de la FIFA 2026 en su edición estándar de LEGO

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