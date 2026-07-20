Vivimos en una época complicada en la industria de los videojuegos. Al margen de los despidos y los aumentos constantes de precio que golpean nuestros bolsillos, otro tema que genera preocupación entre la comunidad es el aparente fin definitivo del formato físico. Uno de los creativos más importantes del sector está muy triste por esta situación.

A principios de julio, PlayStation sorprendió a todo el mundo con un anuncio desafortunado: a partir de 2028, dejará de producir videojuegos físicos. Es una decisión que pone en jaque al formato, pues se espera que impacte tanto a los títulos first-party de Sony como a los futuros lanzamientos de terceros.

La comunidad lleva a cabo un boicot en un intento de obligar a la compañía a dar marcha atrás con sus planes, pero los datos revelan que cada vez son más los jugadores que compran sus juegos favoritos en digital. En medio de este contexto desalentador, el creador de NieR: Automata mostró su decepción.

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Yoko Taro, creador de NieR, lamenta el fin del formato físico

El pasado 19 de julio, Yoko Taro, reconocido desarrollador y director responsable de proyectos como NieR: Automata, Drakengard y Voice of Cards, usó sus redes personales para presumir su edición física de Hi-Fi RUSH, el aclamado título de acción desarrollado por Tango Gameworks.

El creativo japonés también aprovechó la oportunidad para celebrar el hecho de que, a pesar de que el formato físico empieza a desaparecer, aún existen iniciativas que permiten comprar diversos juegos en disco.

“En estos días en que la noticia de que PlayStation dejará de producir medios físicos da de qué hablar, ¡nos llegó Hi-Fi RUSH de nuestro último bastión de esperanza, Super Deluxe! No crean que los medios físicos estarán ahí para siempre, así que los interesados deberían darle un vistazo”, comentó el desarrollador.

En una publicación de seguimiento, Yoko Taro fue más tajante y lamentó directamente la decisión de Sony de poner fin al formato físico. El diseñador afirma que, a pesar del auge digital, tenía la esperanza de que las compañías aún produjeran discos de los próximos juegos, similar a lo que ocurre con los CD en la industria de la música.

“Personalmente, es triste pensar en que los medios físicos desaparecerán, pero supongo que es el flujo de la época, ¿verdad?”, comentó el desarrollador.

“Como mantener el control de la distribución física tiene sus ventajas en comparación con lanzar juegos en Steam y así, pensé que en el futuro, incluso si se impulsaban las descargas digitales de juegos, aún habría ediciones limitadas y caras (como las que vemos con los CD). Parece que me equivoqué”, concluyó el creador de NieR: Automata.

Aunque PlayStation posiblemente será el principal culpable por el inminente fin del formato físico, es cierto que la industria poco a poco empezó a migrar su negocio a un entorno meramente digital. El año pasado, Nintendo impulsó el lanzamiento de las Game-Key Cards, cartuchos vacíos que sólo permiten realizar una descarga digital.

“Las Game-Key Cards del Switch 2 son confusas en comparación con un ROM normal. Y viene con una etiqueta enorme en la caja que dice: ‘esta es una Game-Key Card’. Supongo que así serán las cosas en el futuro”, criticó Yoko Taro.

Creador de NieR está triste por el fin de los videojuegos físicos

¿Será posible salvar el formato físico?

Al igual que muchos jugadores, parece que Yoko Taro ya se resignó a vivir en un mundo en el que los lanzamientos físicos sean prácticamente inexistentes. Es un temor razonable, pues analistas de la industria teorizan que es cuestión de tiempo para que Microsoft siga los pasos de Sony, e incluso se cree que el Project Helix será 100% digital.

Aunque el destino para el formato físico parece tallado en piedra, un sector de la comunidad mantiene la esperanza. Tras el anuncio de PlayStation, cientos de jugadores inundaron todas las publicaciones con críticas negativas y peticiones para salvar los lanzamientos en disco. Incluso se lanzó una solicitud que reunió miles de firmas.

Por otra parte, el tema ya llamó la atención de los gobiernos de diversos países. En México, legisladores presentarán una denuncia formal ante un organismo antimonopolio para llevar a cabo una investigación en contra de Sony. Adicionalmente, políticos brasileños plantearon un proyecto de ley para garantizar que los juegos digitales no desaparezcan una vez que las compañías retiran el soporte oficial.

Es imposible saber si estos esfuerzos obligarán a PlayStation a replantear sus planes; sin embargo, y si consideramos que los recientes ports 100% digitales de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 fueron un éxito absoluto en PS4 y PS5, es difícil imaginar un futuro en el que el formato físico esté seguro.

El formato físico tiene los días contados por culpa de PlayStation

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con las opiniones de Yoko Taro? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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