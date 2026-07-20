Destin Daniel Cretton, director de Spider-Man: Brand New Day, no es precisamente un apasionado de los videojuegos. Pese a ello, reconoció que los más recientes juegos del superhéroe arácnido fueron una inspiración importante para su nueva película con Marvel.

Durante una entrevista reciente, el cineasta habló de cómo los juegos de PlayStation e Insomniac Games sirvieron para pulir algunos aspectos de la cinta y su versión de Spider-Man, que traerá a Tom Holland de regreso al papel protagónico.

Además de los videojuegos, el también director de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos reveló cómo el Spider-Verse y el trabajo de Sam Reimi lo impulsaron para ofrecer algo único a los fanáticos del icónico personaje creado por Stan Lee.

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Juegos de PlayStation fueron una inspiración para Spider-Man: Brand New Day

La nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel nos presentará a un Peter Parker en una situación bastante peculiar: nadie recuerda quién es verdaderamente tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. Ahora, tendrá que enfrentarse a icónicos villanos mientras lucha una vez más con el dilema de su identidad.

En una charla con Polygon, Destin Daniel Cretton, reveló que no es “un jugador empedernido”, pero aún así decidió disfrutar los títulos de Marvel’s Spider-Man, considerados por muchos como unos de los mejores videojuegos de superhéroes.

Para trabajar en la cinta y capturar la esencia del arácnido, el cineasta decidió rodearse de “gente que era apasionada de los videojuegos”. Reconoció que muchos miembros de la producción, de su equipo de especialistas, son fanáticos de los videojuegos y de los títulos de Insomiac Games para PS5 y PS4.

“Hacían capturas de pantalla de sus partidas, las traían y decían: ‘¿Podemos hacer este movimiento?’. Eso fue una gran fuente de inspiración", reconoció Cretton.

Si bien no reveló qué aspectos en concreto tomó en cuenta de los videojuegos de Insomiac Games, es probable que Spider-Man: Brand New Day recupere movimientos de los títulos ya que, después de todo, son unas de las representaciones visuales más fieles y complejas del arácnido.

Spider-Man: Brand New Day tomó inspiración de los videojuegos de PlayStation

El Spider-Verse y las películas de Sam Reimi también inspiraron Spider-Man: Brand New Day

Para hacer Spider-Man: Brand New Day posible, Cretton vio todas las películas que pudo sobre el superhéroes. No sólo disfrutó las producciones live-action, pues las cintas animadas también tuvieron un rol importante en su proceso creativo.

En la mista entrevista, el cineasta reconoció la influencia del Spider-Verse, y destacó el trabajo que han hecho Phil Lord y Christopher Miller con la franquicia.

“Me encantan esas películas y me encantan Chris y Phil. Sin duda, las vimos. También nos inspiramos en los videojuegos. Nos inspiramos en todas las demás películas de Spider-Man. No hubo ningún aspecto en el que no intentáramos encontrar referencias de cosas que pudiéramos hacer en nuestra película que no se hubieran visto antes en acción real”, explicó Cretton.

Por supuesto, la influencia de Sam Reimi fue inevitable. En concreto, sus películas fueron una referencia para capturar los balanceos de Spider-Man en Brand New Day. Cretton y su equipo buscaron referencias, ángulos y demás aspectos para reflejar la adrenalina que el superhéroe siente al columpiarse por los aires.

Destin Daniel Cretton vio múltiples películas del arácnido para capturar a la perfección sus movimientos

“Buscamos en internet muchas referencias de practicantes de wingsuit y parkour. No solo analizamos su destreza física, sino también cómo la capturaban con cámaras GoPro y palos para selfies. Nos inspiramos en todo eso para determinar los mejores objetivos y ángulos, logrando que te sintieras como si estuvieras junto a Spider-Man”, concluyó Cretton.

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