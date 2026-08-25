Finales de agosto e inicio de septiembre tienen dueño. Es el periodo de lanzamiento de NBA 2K y año con año las expectativas se van a tope para conocer la nueva entrega de la exitosa franquicia de básquetbol.

NBA 2K27 está a unas horas de arrancar con la Temporada 1 y ya hay detalles oficiales sobre qué esperar y todo el contenido que se puede obtener.

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¿Cuándo inicia la Temporada 1 de NBA 2K27?

Por medio de un comunicado, Visual Concepts y 2K Sports anunciaron que el acceso anticipado de NBA 2K27 comenzará mañana, miércoles 26 de agosto a las 10:00 AM (CDMX), y llegará acompañado del lanzamiento de la Temporada 1, protagonizada por el atleta de portada y estrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama.

La primera temporada permitirá a los jugadores conseguir experiencia (XP) tanto en The City como en MyTEAM, con una progresión de 40 niveles llenos de recompensas. Entre ellas se encuentran objetos cosméticos para MyPLAYER, fichas de insignias, espacios adicionales para insignias, Cap Breakers y cartas de MyTEAM que van desde Amethyst hasta Dark Matter.

Season 1 of NBA 2K27 is landing TOMORROW 👽



Check up 🏀

Lock in 🔒

Show out 🗣️



Seasons in NBA 2K27 will be bigger than ever... 👀 pic.twitter.com/mcYym3pGZD — NBA 2K (@NBA2K) August 25, 2026

Conoce las novedades de la Temporada 1 de NBA 2K27 en The City

Cada partida disputada durante la Temporada 1 otorgará XP para avanzar por los 40 niveles de recompensas. Los jugadores podrán conseguir Skill Boosts, objetos cosméticos para MyPLAYER, Cap Breakers y las nuevas Badge Tokens.

Entre las recompensas destacadas se encuentran:

Nivel 16: Orange Swirl Hoverboard

Nivel 29: Cyber Robot Eyes

Nivel 36: ‘Prowl’, mascota de Minnesota Lynx

Nivel 39: Ninja Suit: Apprentice

Los eventos temporales también tendrán un papel importante durante la primera temporada. Los jugadores podrán participar en 2XREP Weekends, así como competir en distintos modos para conseguir recompensas adicionales.

Entre las actividades disponibles estarán Casual Corner, The REC, The Theater, Ante-Up, Proving Grounds y las divisiones de Crew en Crew HQ.

La Temporada 1 también incorporará nuevos eventos, incluyendo Midway, una modalidad basada en el rendimiento en la que las recompensas dependen de diferentes desafíos.

Por su parte, Blackout propondrá completar líneas en un tablero de Bingo para obtener premios como VC, Skill Boosts, ropa exclusiva y otros objetos.

MyTEAM amplía las posibilidades de intercambio

Una de las novedades importantes de MyTEAM en NBA 2K27 será el Expanded Exchange, que permitirá intercambiar prácticamente cualquier carta de jugador, con excepción de las cartas de Free Agent.

Esto también incluye cartas obtenidas como recompensas de los niveles de temporada, ofreciendo nuevas posibilidades para construir el equipo inicial y conseguir recompensas de mayor nivel.

Entre las cartas disponibles durante la Temporada 1 destacan:

Nivel 1: Amethyst Bam Adebayo — Miami Heat

Nivel 28: Amethyst Coach Mike Brown — New York Knicks

Nivel 35: Dark Matter Olivia Miles — Minnesota Lynx

Nivel 40: Dark Matter Derrick Rose — Chicago Bulls

Además, los jugadores podrán utilizar cartas elegibles en el Season 1 Premier Exchange para obtener una carta exclusiva Dark Matter Tracy McGrady.

Take a closer look at the new courts you’ll be hooping at in MyTEAM in 2K27 🔥 pic.twitter.com/DXxYNI7vRD — NBA 2K (@NBA2K) August 18, 2026

Pro Pass y Hall of Fame Pass ofrecerán 40 niveles adicionales

Los jugadores que desbloqueen el Season 1 Pro Pass o el Hall of Fame Pass podrán acceder a otros 40 niveles de recompensas.

Entre los premios se incluyen desbloqueos automáticos como la Dragonfire Mask, la Dragonfire Sleeveless Tee y una carta Diamond Jimmy Butler de 91 OVR.

También habrá recompensas premium, entre ellas:

Nivel 3: Cyber Robot Facepaint

Nivel 30: ‘Go the Gorilla’, mascota de Phoenix Suns

Nivel 40: Dark Matter Derrick Rose exclusivo del Pro Pass

NBA 2K27 apuesta por el sonido de Nueva York

La música será otro de los elementos destacados de esta temporada. La banda sonora de la Temporada 1 toma inspiración de Rucker Park, uno de los lugares más emblemáticos de la cultura del básquetbol callejero de Nueva York.

El soundtrack incluirá música de reconocidos artistas del hip-hop de Nueva York y la Costa Este, entre ellos Busta Rhymes y Mobb Deep, además de otros exponentes.

La banda sonora completa de NBA 2K27 ya puede escucharse a través de Spotify y Apple Music.

Volume up! 🔊



Season 1 soundtrack inspired by Rucker Park, goes live in game with NBA 2K27 Early Access. pic.twitter.com/RlE4z3KKHs — NBA 2K (@NBA2K) August 25, 2026

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