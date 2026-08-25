Si bien aún falta bastante para que finalice 2026, en los últimos meses debutaron muchos juegos que, sin ningún tipo de duda, son candidatos al GOTY. Los fanáticos de los roguelike están de suerte, pues uno de los mejores títulos de este año por fin confirmó su estreno para consolas. ¿La cereza en el pastel? El debut está cerca.

El anuncio oficial tuvo lugar durante la más reciente Opening Night Live, la ceremonia en vivo que da inicio a los festejos de gamescom. Durante la transmisión de este martes 25 de agosto, los desarrolladores de un aclamado juego de estrategia confirmaron que ports para XBOX, PS5 y Nintendo Switch 2 ya están en camino.

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Mewgenics se lanzará muy pronto para XBOX Series X|S, Switch 2 y PlayStation 5

Aquellos que ya unieron los puntos sabrán a la perfección que nos referimos a Mewgenics, el más reciente proyecto de los creadores de The Binding of Isaac y Super Meat Boy. Este título vio la luz del día a principios de este año en PC, y tuvo una excelente recepción por parte de los fans y la crítica especializada.

Tras una espera de más de 6 meses, este roguelike de estrategia y gestión de recursos por fin aterrizará en consolas. Después de una presentación musical en la que pudimos escuchar una interesante interpretación del tema Guillotina, Geoff Keighley confirmó los rumores y dio a conocer que los ports para consolas llegarán pronto.

Los fanáticos deberán esperar muy poco, pues Mewgenics estará disponible para XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 y PlayStation 5 a partir del próximo 8 de septiembre de 2026. Efectivamente, el lanzamiento para el resto de plataformas tendrá lugar dentro de un par de semanas.

Aunque se trata de una excelente noticia, ciertamente está lejos de ser una sorpresa. A principios de este año, Edmund McMillen, uno de los creadores del RPG táctico de temática felina, confirmó que trabajaba en un port para la consola híbrida de Nintendo, e incluso mostró un clip de 14 segundos. De igual forma, se insinuó un port para PS5.

Además, poco antes de la revelación oficial de esta semana, tanto la XBOX Store como la eShop mostraron información del juego. Sea como sea, los fanáticos estarán felices de saber que Mewgenics por fin llegará a consolas.

Por ahora, se desconoce si el título admitirá cross-progression entre las versiones de consolas y PC. Tampoco hay información oficial sobre el precio, pero se espera que los jugadores de Switch 2, PS5 y XBOX tengan que pagar lo mismo. Para contextualizar, el RPG cuesta $30 USD en Steam.

Mewgenics llegará a PlayStation 5, XBOX y Nintendo Switch 2 el 8 de septiembre de 2026

Mewgenics es uno de los mejores juegos de 2026

Para aquellos que no están familiarizados con esta propuesta, deben saber que Mewgenics es un título de estrategia con elementos de gestión de recursos, combate por turnos y mecánicas roguelike. El objetivo principal es criar, mutar y coleccionar gatos para formar equipos de aventureros que deben derrotar jefes y conseguir recursos.

Este proyecto desarrollado por Edmund McMillen y Tyler Glaiel presenta más de 900 objetos y 10 clases de personajes, cada una con 75 habilidades únicas que abren nuevas posibilidades. Adaptarse a los enfrentamientos es muy importante, pues hay más de 200 enemigos y jefes. Todo esto adornado con un divertido humor irreverente.

Tras su debut original en PC, Mewgenics recibió el visto bueno de la comunidad y obtuvo calificaciones muy favorables. En este momento posee más de 47,000 reseñas positivas en Steam, con un índice de aprobación de 89%. Además, actualmente es uno de los lanzamientos mejor valorados de 2026.

El RPG táctico presume una puntuación promedio de 88 en Metacritic, por lo que ocupa el puesto número 15 de los títulos de 2026 mejor calificados hasta la fecha, por encima de 007 First Light y SAROS. Esa excelente recepción se reflejó en un gran rendimiento comercial, pues el juego ya vendió más de 1 millón de copias.

De hecho, Mewgenics fue tan popular durante su debut que logró recuperar su inversión de 7 años en apenas 3 horas.

Mewgenics es uno de los juegos de 2026 mejor calificados en Metacritic

Pero cuéntanos, ¿te emociona que este título por fin llegue a PS5, XBOX y Nintendo Switch 2? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

Encontrarás más información sobre Mewgenics si visitas esta página.

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