Marvel Tokon: Fighting Souls era uno de los videojuegos más esperados de la segunda mitad de 2026. Si bien cumplió con las expectativas en todo lo que corresponde al sistema de combate, contenido y visuales, rápidamente se vio envuelto en polémica y recibió críticas muy negativas debido a su desastroso lanzamiento en PC.

La mayoría de los inconvenientes que plagaron el estreno solamente afectaron a la versión de Steam, pues los fans de PlayStation 5 tuvieron una experiencia fluida y libre de inconvenientes; sin embargo, parece que la mala conversación en torno al título afectó las ventas y la percepción general del público.

Recientemente, uno de los máximos responsables del nuevo videojuego de Arc System Works reconoció la controversia y se comprometió con mejorar el estado del proyecto en PC. Eso sí, está consciente de que recuperar la confianza de los fanáticos será una labor titánica.

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Productor de Marvel Tokon ofrece disculpas y confirma que trabajan en más mejoras

Las alarmas se activaron con el estreno de la Beta abierta, la cual estuvo llena de errores de rendimiento y otros problemas que mermaron la experiencia para cientos de jugadores de PC. En aquel entonces, Arc System Works se comprometió a ofrecer mejoras y correcciones de cara al debut de la versión final.

Lamentablemente, el lanzamiento oficial también estuvo repleto de inconvenientes: desde caídas de frames abruptas hasta un uso excesivo de la CPU que afectaba el desempeño técnico. Todas las fallas ocasionaron que Marvel Tokon: Fighting Souls recibiera decenas de reseñas negativas en Steam.

En una entrevista reciente para el medio VGC, el productor Takeshi Yamanaka se mostró agradecido por el apoyo de la comunidad, pero afirmó que tanto él como su equipo están muy conscientes de los problemas a los que se enfrentan los jugadores de computadoras.

“Lamentamos que, en la versión de PC, muchos jugadores experimentaron problemas dentro del juego, por lo que les ofrecemos disculpas a la comunidad por todos estos inconvenientes. Actualmente, el equipo trabaja intensamente para solucionar estos problemas y ya lanzamos 2 parches urgentes”, comentó el desarrollador.

Al respecto, Takeshi Yamanaka comenta que la falla en la carga de procesamiento de la CPU mejoró notablemente gracias a la última actualización, pero asegura que el estudio detrás de Marvel Tokon: Fighting Souls aún trabajará arduamente para resolver el resto de errores.

Takeshi Yamanaka se sincera y afirma que reintegrar a los jugadores de PC que abandonaron el título a raíz del lanzamiento problemático será una labor “extremadamente difícil”; sin embargo, y aunque está lejos de ser una tarea sencilla, espera recuperar la buena voluntad de los fans.

“Creo que es una tarea sumamente desafiante la que debemos emprender, donde sinceramente queremos poner todo nuestro empeño para crear un entorno en el que los jugadores puedan disfrutar este juego en el que trabajamos tan duro, y tenemos mucha confianza en que el juego en sí será realmente divertido para ellos”, comentó el productor.

Por último, Yamanaka se disculpó con los jugadores que “tuvieron la amabilidad” de comprar una copia de Marvel Tokon: Fighting Souls en PC, y que posteriormente se toparon con los problemas.

Marvel Tokon: Fighting Souls recibió muchas reseñas negativas por culpa de la mala calidad de su port de PC

Marvel Tokon: Fighting Souls tuvo ventas modestas en su lanzamiento

Parece que toda esta situación tuvo un impacto negativo en las ventas del título de lucha. Si bien ni Arc System Works ni Sony Interactive Entertaniment se han pronunciado sobre datos oficiales, un reporte pinta un panorama difícil para el juego de peleas ambientado en el universo Marvel.

Un informe del analista Rhys Elliott de Alinea Analytics señaló que el videojuego competitivo habría vendido alrededor de 485,000 unidades hasta el 12 de agosto. Si bien son buenas cifras al considerar que Marvel Tokon: Fighting Souls pertenece a un género de nicho, el experto señala que el total pudo haber ascendido a 1 millón de copias de no ser por la polémica.

Otro reporte de Game Data Library revela que el juego de Sony despachó menos de 3000 unidades físicas en Japón, muy por debajo de lo que registraron Guilty Gear, BlazBlue y Under Night in Birth. Incluso si 70% de las ventas fueron digitales, el resultado es bastante mediocre.

La situación también luce difícil en PC. El título de Arc System Works debutó con un récord de poco más de 24,000 jugadores, por lo que estuvo por detrás de los récords de Guilty Gear Strive, Dragon Ball FighterZ y otros exponentes del género. Además, el juego perdió una parte considerable de su comunidad en cuestión de días y ahora apenas alcanza máximos de 5000 usuarios concurrentes.

Marvel Tokon: Fighting Souls tuvo ventas mediocres en Japón, y su éxito comercial se pone en duda

Pero cuéntanos, ¿crees que los desarrolladores podrán recuperar la confianza de los fans?

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