Muchos son demasiado jóvenes para recordarlo, pero hubo una época en la que los jugadores de todo el mundo tenían guitarras y demás instrumentos de plástico en sus casas para jugar Guitar Hero, Rock Band y demás títulos musicales. Stage Tour promete traer de regreso esos buenos tiempos.

Hablamos de un nuevo videojuego de ritmo que es desarrollado por veteranos que trabajaron en algunas de las franquicias más importantes del género. Ya vimos esta producción en movimiento, y conocimos algunas de las bandas y canciones que conformarán su alineación.

Si bien todo luce muy emocionante y nostálgico, hay un detalle que levantó las cejas de la comunidad: el precio de los accesorios. La buena noticia es que los fans de antaño que aún conservan sus instrumentos antiguos podrían ahorrarse mucho dinero.

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Stage Tour, el nuevo sucesor espiritual de Guitar Hero, incluirá más de 90 canciones

Hace bastante tiempo que conocemos la existencia de Stage Tour, pero aún había muchas preguntas en el aire. Eso acaba de cambiar, pues el nuevo proyecto de RedOctane Games hizo acto de presencia en la Opening Night Live de gamescom 2026.

Durante la ceremonia, los desarrolladores mostraron un nuevo adelanto, confirmaron la fecha de lanzamiento y compartieron mucha información adicional sobre esta propuesta musical.

RedOctane Games dio a conocer que Stage Tour estará disponible para PC, PlayStation 5, XBOX Series X|S y Nintendo Switch 2 a partir del 10 de diciembre de 2026. Estamos ante un título relativamente económico, pues sólo costará $39.99 USD en todas las plataformas.

Lo anterior es toda una hazaña al considerar la gran cantidad de contenido. De acuerdo con el sitio web oficial, el juego de música incluirá más de 90 canciones licenciadas provenientes de algunos de los grupos y artistas de rock y metal más famosos de la historia, incluidos Bad Omens, Metallica, Muse, Ghost, Red Hot Chili Peppers, Paramore, Slipknot y muchos más.

Esta es la lista de bandas confirmadas hasta la fecha:

Babymetal & Electric Callboy

Extreme

Ghost

Good Kid

Red Hot Chili eppers

Static-X

Weezer

Avril Lavgine

Honey Revenge

Paramore

Jfarrari

The Long Faces

The Paradox

Castle Rat

Rise against

Slipknot

Radiohead

Mammoth

Mastodon

Bad Omens

Smash Mouth

Billy Talent

Black Eyes Peas

Blink-182

Def Leppard

Duran Duran

Jeff Buckley

Megadeth

Motley Clue

Fall Out Boy

Genesis

Metallica

Muse

The Darkness

Walk the Moon

Spacehog

Tenacious D

The Clas

Whatus

ZZ Top

Olivia Rodrigo

En lo que se refiere a los modos de juego, habrá múltiples opciones. Los jugadores pueden optar por Quickplay, que permite tocar cualquier canción en solitario o con hasta 3 amigos. También está Judgements, que tiene un mayor énfasis en la puntuación. Por su parte, Karaoke es una modalidad enfocada principalmente en el canto, mientras que Tour presenta mecánicas roguelike.

Stage Tour es el sucesor espiritual de Guitar Hero

¿Cuánto costarán los nuevos instrumentos? ¿Se podrá jugar Stage Tour con mando y teclado?

Stage Tour intenta recuperar las viejas glorias de Guitar Hero, Rock Band y otros grandes exponentes del género. Los fanáticos estarán de acuerdo en que los instrumentos de plástico son uno de los elementos más reconocibles e icónicos de ese tipo de experiencias, así que este nuevo juego los traerá de regreso.

El sitio web oficial de RedOctane Games revela todos los accesorios disponibles, así como los precios oficiales. Para empezar, vale la pena destacar que este juego será compatible con guitarras, baterías y micrófonos. Una buena noticia es que los desarrolladores confirmaron que se podrá jugar con teclado en PC y mando en consola.

Otro punto positivo es que los desarrolladores confirmaron sus planes de dar soporte a la mayor cantidad de instrumentos existentes, pues desean que la barrera de entrada sea lo más baja posible. Dicho eso, la compatibilidad variará en función de la plataforma y el accesorio.

Los instrumentos modernos, como las guitarras CRKD, el Riffmaster y los instrumentos de Rock Band 4 funcionarán de forma nativa en Stage Tour en las plataformas que dichos accesorios admiten. El hardware antiguo diseñado para PS2, PS3, Nintendo Wii y XBOX 360 también podrían funcionar con un adaptador.

El PC ofrecerá la mayor variedad de compatibilidad nativa con accesorios antiguos, según lo dicho por RedOctane Games. Los fanáticos que no tengan algún instrumento y quieran la experiencia más inmersiva, podrán adquirir nuevos accesorios para Stage Tour. Eso sí, los precios son muy elevados.

La guitarra inalámbrica de Stage Tour estará disponible por $109.99 USD, mientas que un micrófono compatible se venderá por $19.99 USD. Por su parte, el set de batería costará $199.99 USD. Los fanáticos también pueden optar por diversos paquetes para tener un pequeño descuento.

El bundle que da acceso al juego con una guitarra tendrá un precio de $149.99 USD, pero por tiempo limitado costará $129.99 USD. Por su parte, un kit completo para banda, que incluye una guitarra, un micrófono y una batería básica, se pondrá a la venta por $299.99 USD. Es posible adquirir platillos adicionales por separado a cambio de $59.99 USD.

Confirman precios oficiales para las guitarras y demás instrumentos de Stage Tour

Pero cuéntanos, ¿te llamó la atención este juego musical? ¿Crees que estará a la altura de Guitar Hero? Déjanos leerte en los comentarios.

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