Un incidente que involucró inteligencia artificial, anime y a un adolescente de 15 años tomó por sorpresa a las autoridades de Japón. El departamento de policías de la prefectura de Saitama arrestó a un estudiante que, con la ayuda de ChatGPT, hackeó Bandai Channel, un servicio de Bandai Namco.

De acuerdo con los detalles, el joven encontró una vulnerabilidad en la plataforma de suscripción y decidió aprovecharla para poner a prueba sus conocimientos, pero no todo le salió bien. En días recientes, fue arrestado luego de que las autoridades descubrieran que canceló más de 45,000 suscripciones a Bandai Channel.

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Adolescente hackea plataforma de anime y cancela miles de suscripciones

Las plataformas de streaming y servicios de suscripción se han convertido en la opción ideal para disfrutar los animes del momento y populares series clásicas. Bandai Channel es sólo una de las tantas alternativas que existen en Japón, pero la plataforma encabezó los titulares recientemente por un suceso inesperado.

De acuerdo con Mainichi (vía Dexerto), un estudiante de sólo 15 años vulneró los sistemas de Bandai Namco y hackeó Bandai Channel. El ataque sucedió a finales del año pasado y causó afectaciones al servicio de anime durante varias semanas.

El acusado envió una gran cantidad de información falsa a los servidores de Bandai Channel luego de encontrar una vulnerabilidad, que aprovechó con la ayuda de ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI. Tras las investigaciones, se descubrió que el estudiante era experto en computación, a pesar de su corta edad.

Durante el ataque, el joven obtuvo información de diversas cuentas, pero fue mucho más allá. Mediante el uso de inteligencia artificial, provocó la cancelación de 46,812 suscripciones no autorizadas en el servicio, lo que encendió las alarmas de Bandai Namco.

De acuerdo con el reporte, Bandai Channel registró problemas en su servicio desde el 6 de noviembre hasta diciembre de 2025, así que la compañía a cargo de plataforma puso manos a la obra e inició una investigación para encontrar al culpable.

Adolescente hackeó Bandai Channel y canceló miles de suscripciones del servicio de anime

La policía de Japón arrestó al estudiante de 15 años

Luego de una complicada y extensa búsqueda, la policía de Saitama detuvo a un joven de 15 años que admitió ser el culpable del hackeo a Bandai Channel. El hacker fue arrestado el pasado 4 de julio luego de un interrogatorio donde habló sobre sus habilidades en la computación.

“Empecé a usar ordenadores cuando estaba en 4.° de primaria y aprendí todo lo que sé por mi cuenta. Tuve la suerte de poder acceder a la información, no tenía nada en contra de la empresa”, explicó el joven.

El acusado, cuyo nombre no fue revelado, ya tenía antecedentes recientes. Desde mediados de junio, el estudiante estaba en la mira de las autoridades, pues se sospechaba que había sido el autor del acceso no autorizado a los servidores de Bandai Channel, por lo que fue detenido el 13 de junio, pero logró evadir el problema.

El estudiante ya estaba en la mira de las autoridades por vulnerar una plataforma de anime

Por ahora, no hay más detalles sobre este peculiar caso. El adolescente argumentó que no buscaba causar daños a Bandai Namco, pues sólo estaba curioseando y probando sus conocimientos. Pese a ello, lo más probable es que reciba un castigo por parte de las autoridades, pues generó pérdidas económicas y, además, vulneró sistemas de forma ilegal.

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