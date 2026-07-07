La ola de despidos de XBOX afectó a varios estudios, algunos de ellos responsables de franquicias legendarias. Tal es el caso de id Software, guardianes de DOOM, que ahora no tiene certidumbre respecto a su futuro y el de la franquicia.

Esto tras confirmarse que se quedaron sin la mitad de su personal, situación que compromete los proyectos a futuro.

Aunque cada caso tiene su particularidad, el de este estudio trasciende por el trabajo que realizaban a nivel técnico y que, en palabras de uno de sus programadores, no fue de importancia para Microsoft.

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id Software, estudio de DOOM, perdió la mitad de sus trabajadores

Los despidos masivos de XBOX no dejaron títere con cabeza y uno de los estudios más afectados fue id Software.

Los desarrolladores de DOOM se quedaron sin la mitad de sus trabajadores. Además de desarrolladores, la compañía despidió a miembros del equipo técnico que destacan en la industria por sus avances en cuanto a motores para FPS.

La entrega más reciente del estudio, DOOM: The Dark Ages, se lanzó en mayo de 2025, pero especialistas estiman que su disponibilidad en día 1 para XBOX Game Pass resultó en canibalización de ventas y se piensa que no cumplió con las expectativas.

¿El DOOM Slayer está en peligro?

Programador de id Software arremete contra Microsoft

En medio de la polémica por los despidos, Michael Maynard, programador de id Software que se quedó sin trabajo arremetió contra Microsoft.

El desarrollador resaltó el trabajo que realizó el equipo técnico del estudio con el motor id Tech. Sin embargo, consideró que por más relevante que esto sea a nivel desarrollo, no es de importancia para los ejecutivos de Microsoft y XBOX:

"Creamos, posiblemente, LA MEJOR tecnología de motores en primera persona de la industria... Sin embargo, hoy, Microsoft/XBOX decidió que la mitad del equipo era considerada INÚTIL y debía ser despedida; a pesar de todo el increíble trabajo y esfuerzo de cada diseñador, programador, artista, especialista en audio, diseñador de niveles, efectos, diseño técnico, y así sucesivamente.

Sí, formé parte del equipo (aproximadamente 50% de la empresa) que fue despedido hoy.(¡Estuve allí MÁS de 20 años! RAGE hasta DOOM: Dark Ages) Triste, pero llevo más de 40 años haciendo esto (videojuegos), así que no es una gran sorpresa para mí. Es muy triste que así sea como Id Software, el PIONERO/INNOVADOR de los juegos de acción FPS, se relega a otra “reorganización” de activos“.

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