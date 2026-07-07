PlayStation se ganó a pulso el disgusto de la comunidad a mediados de la semana pasada con una simple publicación en la que se anunció el fin de los juegos físicos y el cierre de las tiendas digitales de sus consolas más antiguas. Tras días de silencio, la compañía por fin asomó la cabeza y la reacción del público fue la que se esperaba.

En cuestión de minutos, miles de personas ignoraron por completo el contenido principal del post y, en la sección de comentarios, desviaron la atención a un tema que genera una enorme preocupación: la desaparición de los videojuegos físicos y la falta de sistemas que protejan a los jugadores y su propiedad digital.

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PlayStation reaparece en redes sociales tras una semana sin publicaciones

El 1 de julio de este año, Sony anunció que dejará de producir videojuegos físicos a partir de enero de 2028, una decisión que afecta a los títulos first-party y proyectos de terceros. Básicamente, los jugadores tendrán que comprar los próximos lanzamientos directamente en la PS Store o adquirirlos en cajas vacías que sólo incluirán un simple código de descarga.

Esta medida representa un duro golpe para el formato físico y la preservación del medio. Quizás la compañía japonesa esperaba una reacción negativa por parte del público, pero es probable que la polémica sea mucho mayor de la que anticipaba. Durante los últimos días, las críticas negativas inundaron las redes sociales, donde miles de jugadores expresaron su disgusto y arremetieron contra el gigante del entretenimiento.

Con esto en mente, resulta lógico que PlayStation mantuviera un perfil bajo durante la última semana. Efectivamente, el perfil oficial de la marca estuvo inactivo por alrededor de 6 días, el periodo más largo en la historia de la cuenta. En todo ese tiempo, se compartieron 0 posts.

Ahora, y tras una semana de silencio absoluto, la empresa nipona finalmente reapareció el 7 de julio con una nueva publicación en X. El anuncio está dedicado al FlexStrike, un stick inalámbrico de carácter profesional que está pensado para videojuegos de lucha. Es lógico que se promocione este producto en este momento, pues el próximo mes debutará Marvel Tōkon: Fighting Souls.

El post incluye las declaraciones de KC Tulchinsky de Sony Interactive Entertaniment y Mark Julio de EVO. En el video se destacan algunas de las cualidades del mando, como las piezas intercambiables, la palanca ajustable, la batería recargable y más.

Pero, sinceramente, nada de eso importa en este momento. Tal como de esperar, gran parte de la conversación se enfocó en un tema: el fin de los videojuegos físicos.

Tras una semana de silencio, PlayStation regresa a las redes sociales para promocionar el stick FlexStrike

Jugadores arremeten contra Sony por el fin del formato físico

Al dar un vistazo rápido en la sección de comentarios, veremos de inmediato que la inmensa mayoría de fanáticos ignoraron por completo el showcase del FlexStrike y redirigieron la conversación hacia el tema de los videojuegos físicos. Cientos de personas mostraron su inconformidad y criticaron directamente a los ejecutivos de la compañía.

“Siento lástima por todos los involucrados en este proyecto. Son el cordero sacrificial para la próxima ola de críticas que están dirigida a ti, Sony. Todo lo que nos importa es que reviertas la decisión de despojar a todos de la propiedad sobre sus juegos”, comentó la cuenta Does it Play? en redes sociales. “Traigan de regreso los juegos físicos. Sin disco no los compraré”, comentó el influencer RinoTheBouncer.

“Sé que tu estrategia de relaciones públicas durante más de 20 años ha sido dejar pasar las cosas e ignorar el ruido, pero algo me dice que esta vez no va a funcionar”, afirmó el usuario Klobrille. Comentarios de esta índole se leen a lo largo y ancho del hilo.

En apenas un par de horas, la publicación de PlayStation obtuvo 6.4 millones de visualizaciones y más de 40,000 comentarios; y sí, la mayoría de las opiniones giran alrededor del tema de los juegos físicos.

Es difícil saber si la reacción negativa del público tendrá un impacto significativo, pues hay quienes esperan que la compañía japonesa dé marcha atrás con sus planes. De igual forma, la comunidad creó una solicitud y ya reunió miles de firmas en un intento de revertir esta situación que, sin dudas, representará un cambio de paradigma en la industria.

Pero dinos, ¿qué opinas de esta controversia? Déjanos leerte en los comentarios.

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